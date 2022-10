Hilary Swank: incinta di 2 gemelli a 48 anni

La meravigliosa notizia arriva proprio dalla famose attrice di Hollywood Hilary Swank, che a 48 anni è incinta di due gemelli. Lei e il marito Philip Schneider, hanno cercato di avere un figlio per diverso tempo e ora ecco arrivare la bella notizia. Un figlio era uno dei suoi sogni, ma a quanto pare arriveranno due neonati in casa tra qualche mese.

Hilary Swank a 48 anni è incinta di due gemelli e ad annunciarlo è proprio lei davanti alle telecamere mentre era in diretta televisiva. Lo conferma anche sui social con un post che non lascia spazio all’immaginazione. La felicità è così forte che lo sbandiera ai quattro venti in tutte le lingue possibili.

Questo è un momento che la coppia aspettava da diverso tempo e Hilary lo definisce un miracolo. Non solo la meravigliosa notizia della gravidanza tanto attesa, ma si aggiunge anche lo stupore nel sapere che saranno due i bebè che entreranno a far parte delle loro vite. Vediamo ora insieme come la coppia ha deciso di comunicare la notizia e la reazione dei fan.

L’annuncio

La doppia gravidanza di Hilary è stata annunciata con tanta gioia in diretta televisiva, poi per confermare tutto la pluripremiata attrice ha postato un breve video sulla sua pagina social ufficiale togliendo ogni dubbio ai fan, felici quanto lei per la meravigliosa notizia. Hilary infatti ha deciso di annunciare la doppia gravidanza un pò come se fosse un film in uscita a breve nelle sale.

La diretta su cui ha deciso di dire la verità e urlare al mondo che finalmente dopo diverso tempo è in cinta è la trasmissione Good morning America, dove Hilary un pò emozionata ha detto a tutti di aspettare due bambini.

Questo è un miracolo

Dopo il matrimonio con Philip Schneider nel 2018, celebrato nel parco nazionale di Redwood in California, i due hanno cercato invano di avere dei figli. Oggi la splendida notizia è arrivata in diretta televisiva: «Sono così felice di poterne parlare con voi e condividerlo», queste le parole di Hilary Swank. L’attrice da tempo si era allontanata dai riflettori Hollywood, per poter stare il più vicino possibile al padre gravemente malato, che nel 2014 ha subito un pesante intervento per un trapianto di polmone.

Lo scorso gennaio però il padre è scomparso e questo ha lasciato un grosso vuoto nel cuore dell’attrice. Quella del papà è stata «una perdita tremenda», ma adesso tutto cambia e il sorriso è tornato a splendere sul volto di Hilary. Dopo il dolore del lutto, oggi la notizia della sua inattesa doppia gravidanza ha chiuso così il cerchio della vita. I neo genitori sono infatti pronti ad accogliere i loro piccoli.

Ora siamo tutti in attesa come per un film di vedere questi capolavori creati dall’amore di Hilary Swank e suo marito Philip Schneider.