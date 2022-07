Pinamonti vuole solo l’Atalanta!

Ancora incerto il futuro di Andrea Pinamonti che continua ad aspettare una chiamata dell’Atalanta, squadra in cui il giocatore dell’Empoli vorrebbe giocare nella prossima stagione di Serie A



Andrea Pinamonti è stato una delle grandi rivelazioni dello scorso campionato di Serie A trascinando l’Empoli con un grandissimo girone di andata.

Tornato all‘Inter il bomber classe ’99 non ha trovato lo spazio sperato ed è pronto a lasciare nuovamente i nerazzurri per una nuova esperienza in Serie A.

L’ex attaccante dei toscani ha espresso il desiderio di vestire la maglia dell’Atalanta, club con il quale ha già trovato un accordo, e aspetta fiducioso un’offerta ufficiale da parte della società bergamasca.

Sul classe ’99 nelle ultime ore si registra un interessamento forte da parte della Salernitana, squadra che però al momento rappresenta soltanto l’opzione B nella testa del giovane attaccante italiano che spera di chiudere la trattativa con l’Atalanta nei prossimi giorni.

Pinamonti vuole il salto di qualità

Nella testa dell‘attaccante italiano c’è la forte volontà di fare un salto di qualità nella propria carriera con l’ambizione di lottare per qualcosa di più grande di una “semplice” salvezza.

L‘Atalanta rappresenterebbe un importante salto di qualità nella carriera di un ragazzo che nell’ultima stagione ha ampiamente dimostrato di meritarsi una chance importante in una delle migliori squadre del nostro campionato.

Il gioco dell’Atalanta di Gasperini è, inoltre, molto simile a quello dell’Empoli di Andreazzoli, motivo per cui Andrea Pinamonti sarebbe ben felice di trasferirsi a Bergamo per giocarsi una maglia da titolare con Duvan Zapata e Luis Muriel.

Nella scorsa stagione “la Dea” ha dovuto vedersela con i molti infortuni che hanno colpito i due attaccanti titolari e ad oggi stanno seriamente pensando di affidarsi all’attaccante dell’Inter per il ruolo di terza prima punta della rosa.

La Salernitana ha fatto un’offerta importante all’Inter, Pinamonti però al momento ha preferito mettere in stand-by la trattativa dando priorità alla società bergamasca dalla quale si aspetta un’offerta ufficiale nei prossimi giorni.

La sensazione è che alla fine il desiderio di Pinamonti possa realizzarsi con Gasperini che con l’ex attaccante dell‘Empoli andrebbe a completare un attacco con un calciatore in grado di garantire gol e sacrificio per la squadra.

L’ottima stagione di Andrea Pinamonti è un grande segnale anche per Roberto Mancini che non ha mai smesso di credere nelle potenzialità di un ragazzo dal talento straordinario.