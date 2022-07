Arthur vicino al Valencia, la Juve ora punta Paredes!

Dopo gli arrivi di Bremer, Pogba e Di Maria la Juventus di Arrivabene ha urgente bisogno di chiudere operazioni in uscita per monetizzare qualcosa e liberare lo spazio necessario per piazzare ulteriori colpi in entrata.



Il Valencia di Rino Gattuso ha intensificato i contatti con la Juventus per portare il centrocampista Arthur nuovamente in Spagna, i bianconeri vorrebbero cedere a titolo definitivo il brasiliano per liberarsi dal pesante ingaggio del numero 5.

Da tempo ormai fuori dal progetto tecnico di Max Allegri, il calciatore brasiliano è ufficialmente sul mercato e Arrivabene spera di chiudere presto l’operazione per poter accelerare le operazioni con il Paris-Saint Germain e portare alla Continassa Leandro Paredes.

L’obiettivo attuale del club torinese è quello di liberarsi dei cosiddetti esuberi e sfoltire una rosa che al momento non permette ad Arrivabene nuovi colpi di mercato.

Con Ramsey, con il quale non scorrono ottimi rapporti, i bianconeri stanno lavorando per una rescissione consensuale del contratto, mentre per Alex Sandro si aspetterà la fine del matrimonio nella prossima stagione.

Juve, se parte Arthur arriva Paredes

A Torino, Arthur non è mai riuscito ad esprimersi ai suoi livelli, arrivato nello scambio con Pjanic il centrocampista brasiliano ha deluso le attese del club che oggi è pronto a salutarlo dopo tre stagioni fallimentari.

Nelle ultime ore la Juventus ha intensificato i contatti con l’entourage di Leandro Paredes con il club francese che ha aperto ad un prestito con obbligo di riscatto sulla base di circa 20 milioni di euro.

La sensazione è che i bianconeri abbiano in pugno il giocatore e stiano soltanto aspettando di vendere Arthur per fare un’offerta ufficiale al club campione di Francia.

Paredes è il giocatore perfetto per Allegri che ha espressamente chiesto un ultimo sforzo economico alla propria società per completare il reparto di centrocampo.

Per Paredes la Juventus rappresenterebbe un ritorno in Italia dopo l’esperienza alla Roma, opzione che il calciatore accetterebbe volentieri per riabbracciare un campionato a cui è rimasto profondamente legato.

Nelle prossime settimane sono attese novità con Maurizio Arrivabene che proverà ad andare in contro alle richieste del Valencia per chiudere nel minor tempo possibile la trattativa Arthur e concentrarsi sull’argentino.

I tifosi bianconeri sognano un nuovo centrocampo con Paredes in cabina di regia e Paul Pogba pronto ad inserirsi con la sua grande qualità, la nuova Juventus di Massimiliano Allegri è pronta per tornare a lottare per lo scudetto!