Pietra Ligure, esplode bombola d’ossigeno all’ospedale: 3 intossicati

A seguito di una prima ricostruzione dei fatti avvenuti la scorsa notte, l’incendio sembrerebbe essere stato causato dallo scoppio di una bombola di ossigeno presente nel reparto di ortopedia dell’ospedale. Sono stati prontamente sfollati più di 80 pazienti e tra questi tre persone sono state intossicate dai fumi.

Una notte di fuoco

È stata una notte insonne per i pazienti dell’ospedale di Santa Corona a Pietra Ligure. A quanto pare durante la notte le fiamme di un incendio divampato nell’ospedale lo hanno avvolto interamente, spaventando anche la cittadina in provincia di Savona.

Il rogo sembra essere perciò partito da un reparto specifico, quello di ortopedia, dove al suo interno vi erano diverse bombole dell’ossigeno da utilizzare per i pazienti. A quanto pare una di queste è esplosa e ha causato un incendio che ha travolto l’intera struttura ospedaliera seminando danni e terrore.

L’incendio che ha interessato il reparto è perciò scoppiato al terzo piano dell’ospedale e il fumo ha invaso diversi piani della struttura, allertato così i pazienti che hanno prontamente contattato i vigili del fuoco. Sul luogo sono intervenuti poi polizia, carabinieri e 118.

Le indagini in corso

È ancora da escludere l’ipotesi che l’incendio non sia doloso. Per far chiarezza sugli avvenimenti che sono avvenuto la notte scorsa sono già intervenute le forze dell’ordine insieme ai vigili del fuoco che ora valuteranno tutte le possibili sfaccettature del caso per risalire alla verità.

Al momento diversi pazienti sono stati dimessi, trasferiti in parti agibili dell’ospedale o in altre strutture. Sono 85 i pazienti ancora spaventati dalla vicenda avvenuta nell’ospedale di Santa Corona. Ora sarà da stabilire un unico e vero motivo che ha scatenato il terrore la scora notte causando diversi disagi alla struttura ospedaliera.

Nel frattempo sono stati avvisati i parenti dei pazienti trasferiti a seguito dell’incendio. Per le famiglie che invece non hanno ancora ricevuto una comunicazione è stato reso disponibile numero per richiedere informazioni in merito: 0196232718.