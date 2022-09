Meghan Markle, l’oscuro passato della madre: solo ora salta fuori tutto | Che scandalo

Finisce di nuovo nell’occhio del ciclone mediatico Meghan Markle. Stavolta non direttamente ma per via di sua madre. Vediamo cosa è successo.

Lo scandalo che ha coinvolto la madre di Meghan Markle sembra sancire una spaccatura quasi definitiva tra i Sussex ed i Windsor.

Meghan Markle nel mirino

E’ stata probabilmente l’ago della bilancia definitivo affinché Harry rompesse con la sua famiglia d’origine. Stiamo parlando di Meghan Markle che non smette di essere oggetto di diverse chiacchiere e scandali legati soprattutto alla sua vita di prima.

La duchessa del Sussex, infatti, prima di sposare il principe Harry faceva l’attrice, era già stata sposata e si vocifera avesse anche una figlia segreta. Di origini afroamericane, non è mai stata ben vista, a detta dei tabloid, dagli abitanti di Buckingham Palace.

Forse proprio per questo motivo, ha convinto il marito ad allontanarsi sempre più dalla sua patria, trasferendosi prima in Canada e poi in America dove hanno perso tutti i privilegi reali. I due duchi del Sussex si sarebbero dati alla televisione, rilasciando i diritti televisivi a Netflix. A fare da apri pista alla loro carriera televisiva, probabilmente, è stata l’intervista rilasciata dai due ad Oprah, oggi ancora indimenticabile.

Cosa è successo a sua madre

Mentre si avvicinerebbe l’uscita del libro biografia di Harry, la coppia, di cui è stato detto tutto e il contrario di tutto, potrebbe voler rinnovare le promesse in presenza degli amici che li hanno accolti in California. In questo modo, metterebbero anche a tacere le presunte voci che li vedono in crisi profonda.

Un altro testo, però, fa paura. Si tratta di quello scritto da Tom Bower dal titolo Vendetta Meghan: Harry e la guerra tra i Windsor. Proprio dal libro, infatti, emergerebbe un retroscena relativo alla madre della duchessa del Sussex. Doria, che percorse la navata insieme alla figlia, è stata presente anche al battesimo del primogenito Archie.

In questi anni, è apparsa sempre molto umile e garbata. Probabilmente, proprio per questo suo atteggiamento non è mai finita sotto a tempeste mediatiche. Bower però, la inserisce al centro di una polemica, evidenziando alcuni tratti del suo passato. Lui stesso, avrebbe ricevuto delle testimonianze fatte in anonimo.

Prima di sposare Thomas Markle, infatti, Doria viveva una vita da hippie, coltivando cannabis. Dopo le nozze, Doria era molto annoiata, anche perché trascorreva la maggior parte del tempo da sola a casa mentre il marito lavorava come tecnico ad Hollywood.

Perciò, avrebbe cercato dei diversivi cadendo in tentazione con altri uomini. Di qui, poi, la richiesta di divorzio dopo il quale cercava di fare qualche soldo vendendo per strada collanine artigianali.