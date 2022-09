Pierre Casiraghi, che titolo di studio ha il figlio di Carolina? Non ci crederete mai

Pierre Casiraghi: ecco il titolo di studio ed il percorso universitario svolto dal terzogenito della principessa di Monaco.

Pierre Rainier Stefano Casiraghi nato a Monaco il 5 settembre 1987 è il terzogenito della principessa Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi. Non tutti sanno che ha svolto un percorso scolastico di tutto rispetto. Che titolo di studio ha il figlio di Carolina? Non ci crederete mai.

Durante gli studi universitari Pierre Casiraghi ha vissuto in Italia, in particolare ha frequentato Milano e la Capitale. La stampa ha immortalato Casiraghi in numerosi scatti fotografici con le modelle che ha conosciuto nel capoluogo lombardo negli anni di studio universitario presso l’Ateneo Bocconi. Proprio nella città meneghina ha incontrato la sua consorte, la giornalista ed ex modella italiana Beatrice Borromeo Arese Taverna.

A luglio 2015 Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo si sono uniti civilmente presso il palazzo principesco del principato di Monaco in una cerimonia privata. La cerimonia si è conclusa con una festa da ballo la sera all’Hotel de Paris. Il primo agosto dell’anno 2015 è stato celebrato il matrimonio cattolico sull’Isolino di San Giovanni. Dal matrimonio sono nati due figli, il primo nel 2017 ed il secondo nel 2018.

Pierre Casiraghi: il brillante percorso di studi

Non tutti sanno che il terzogenito della Principessa Carolina di Monaco ha svolto un percorso di studi davvero brillante. Dopo aver conseguito il diploma alla Saint-Rémy-de-Provence, ha continuato a studiare frequentando la Facoltà di Economia presso la prestigiosa Bocconi di Milano. Inoltre, Pierre Casiraghi parla fluentemente il francese, l’inglese, l’italiano e mastica un po’ di tedesco.

Pierre Casiraghi: la lite con Hock

Oltre al brillante percorso di studi svolto da Pierre Casiraghi, non tutti sono al corrente del fatto che nel lontano febbraio 2012 è stato ricoverato per le ferite riportate durante una lite con l’uomo d’affari Adam Hock. I due si trovavano a Manhattan in un nightclub.

Secondo la ricostruzione, Pierre Casiraghi si sarebbe avvicinato al tavolo dell’uomo d’affari che era accompagnato da diverse modelle. La conversazione tra i due si sarebbe trasformata in una vera e propria lite e Casiraghi avrebbe riportato delle ferite durante la colluttazione.

Pierre Casiraghi e le attività umanitarie

Nel 2002 il terzogenito della Principessa Carolina di Monaco ha accompagnato la mamma in un’attività umanitaria in Africa. I due monegaschi visitarono i paesi dell’Africa più povera e disagiata: Burundi, Niger, Sudafrica, Congo, etc.

Dopo due anni, il rampollo della dinastia principesca di Monaco è divenuto uno dei promotori della compagnia di costruzioni fondata dal papà Stefano nel lontano 1984. Il Presidente della compagnia è lo zio Marco Casiraghi e collabora anche il fratello maggiore di Pierre, Andrea.

Pierre Casiraghi: dove abita?

Oggi la famiglia di Pierre Casiraghi si divide tra Milano ed il Principato di Monaco. Inoltre, ha una proprietà a Mons, un Comune francese nel dipartimento dell’Hérault nella regione dell’Occitania. Casiraghi è anche proprietario del castello di Beauregard.