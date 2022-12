Pier Silvio Berlusconi, chi c’era prima di Silvia Toffanin? Lei è famosissima | FOTO

Pier Silvio Berlusconi, chi c’era nella sua vita prima della bella Silvia Toffanin? Non ci credereste mai: bellissima e super famosa.

Silvia Toffanin rappresenta il presente sentimentale del rampollo di casa Berlusconi. Ma prima di lei, il cuore di Piero Silvio batteva per un’altra donna famosissima.

Pier Silvio Berlusconi, il latin lover italiano

Bello, affascinante, colto, ricchissimo e come se non bastasse, in coppia con una delle donne più belle e corteggiate della televisione, Silvia Toffanin. La ex letterina di passaparola e il figlio dell’ex premier, stanno insieme da ormai più di 20 anni. Anche se il loro sentimento, per adesso, non è stato benedetto da un’unione civile né religiosa, i due restano i protagonisti di una lunga e invidiata love story.

Sebbene la conduttrice di Verissimo abbia al suo fianco uno degli uomini più potenti di Italia, non ha mai preteso nulla. Discreta e professionale, ha fatto meritocraticamente carriera.

Da anni è il volto preferito di Canale 5, star del format Verissimo che con lei ha assunto uno sprint diverso e più curioso agli occhi di chi la segue.

Belli ed innamorati, Pier Silvio e Silvia sono non solo due piccioncini ma anche due straordinari genitori. Papà e mamma di Lorenzo Mattia, il primogenito, e Sofia Valentina, la secondogenita, sono una famiglia bellissima.

Eppure, sapere che nel passato sentimentale del ricco imprenditore figura il nome di un’altra donna molto famosa? Prima della Toffanin, nel suo cuore c’era proprio lei.

Chi è la bellissima e famosissima ex del dirigente Mediaset

Fisico da modella, sorriso smagliante, lunghi capelli e occhi seducenti: lei ha conquistato il cuore del bel Pier Silvio. No, non stiamo parlando della sua attuale compagna, la Toffanin, ma della sua ex, Emanuela Mussida.

Forse non tutti lo sanno, ma prima di ufficializzare la sua relazione con la conduttrice di Verissimo, il figlio dell’ex premier ha fatto coppia fissa, per anni, con la bella Emanuela.

Attenzione! La Mussida non è stata solo la “fidanzatina” di uno degli uomini più ricchi d’Italia, ma addirittura sua moglie! Sì, avete letto bene: Pier Silvio Berlusconi è stato sposato e la bella Emanuela è stata la sola capace di portarlo all’altare. Che cosa sappiamo sul conto della Mussida?

Emanuela oggi ha 50 anni ed è una donna bellissima. Conosciuta in tutta Italia, attualmente si è ritirata dalle scene. Negli anni ’90, la ex compagna di Pier Silvio era una acclamata modella.

La Mussida ha sfilato sulle passerelle più famose del mondo e rappresentato brand italiani e stranieri di fama mondiale. Chiuso il capitolo moda, si è dedicata poi all’imprenditoria.

Fino ad oggi, la si può considerare una donna di grande successo, presidente e fondatrice di varie Onlus come quella che si occupa di aiutare gli animali maltrattati e abbandonati.

Per quanto ne sappiamo, da tempo non vive più a Milano ma da anni si è trasferita in val di Cecina dove vive con il suo compagno, un famoso avvocato, e dove è vicina alle sue figlie.

Piccola curiosità: la bella Mussida ha due figlie e una è stata concepita nel periodo in cui stava con Pier Silvio! Il dirigente Mediaset e la ex modella si sono conosciuti nel lontano 1984 durante un Capodanno organizzato ad Arcore. Il loro amore li ha portati all’altare e al mettere al mondo il loro gioiello, Lucrezia Vittoria che è nata nel 1990.

Non ama la luce dei riflettori, oggi, la Mussida che preferisce essere moglie, madre e nonna. Sua figlia Lucrezia che nel 2019 è convolata a nozze con il marito Josh, è diventata mamma della bellissima Olivia che è l’orgoglio di nonna Emanuela e nonno Pier Silvio. Seppure ha un profilo social, la ex modella non pubblica da un po’ aggiornamenti. Il mondo dello spettacolo non le interessa più.