L’obiettivo della Juventus è Isco, può arrivare a parametro zero

La Juventus ha messo gli occhi su Isco, il 30enne spagnolo si è appena svincolato dal Siviglia e potrebbe decidere di rilanciare la propria carriera a Torino, prima di sferrare l’assalto decisivo però i bianconeri hanno bisogno di vendere un centrocampista per lasciare spazio allo spagnolo.



Il centrocampista spagnolo vincitore di ben 5 Champions League con la maglia del Real Madrid è da anni ormai un profilo molto apprezzato in casa Juventus e già in passato le parti avevano avuto in più occasioni dei contatti.

Isco si è liberato dal Siviglia lo scorso 21 dicembre e potrebbe arrivare a Torino a parametro zero: classe 92 lo spagnolo è un profilo ancora giovane e che potrebbe aumentare il tasso tecnico della squadra grazie ad esperienza e qualità.

Il centrocampista iberico ha bisogno di rimettersi in gioco e la Serie A potrebbe rappresentare per lui un’occasione da non perdere e la Juventus rappresenta certamente una destinazione molto gradita all’ex trequartista di Malaga e Real Madrid.

Il primo estimatore di Isco è Max Allegri che ha chiesto alla nuova società un piccolo sforzo economico per arrivare a tesserare il calciatore già in questo mercato di gennaio, vedremo se la dirigenza riuscirà ad accontentare la richiesta del tecnico livornese.

La Juventus vuole Isco ma prima ha bisogno di vendere un centrocampista

Affinchè il sogno Isco diventi realtà i bianconeri hanno bisogno di sacrificare un centrocampista e Weston McKennie sembra il principale indiziato per lasciare la Continassa.

Difficile ipotizzare una partenza di Rabiot, il francese è in grande forma ed anche al mondiale ha dimostrato di poter essere un valore aggiunto a centrocampo.

Il contratto del numero 25 scadrà il prossimo giugno ed in questi mesi la dirigenza valuterà se offrire al calciatore un rinnovo contrattuale o meno.

Con l’esplosione di Miretti e Fagioli il texano è finito ai margini del progetto e Isco sarebbe un profilo che aumenterebbe senza dubbio il tasso tecnico della squadra.

Nelle prossime settimane il club contatterà l’entourage del calciatore con la volontà di trovare un accordo immediato per il trasferimento battendo sul tempo la concorrenza di Roma e Atletico Madrid che hanno mostrato interesse verso il 30enne spagnolo.

Allegri vuole Isco, la Juventus proverà a regalare un grande colpo di mercato alla tifoseria portandolo alla Continassa nel prossimi mercato di gennaio.