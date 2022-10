Piedi, perché dovresti avvolgerli con l’alluminio: il risultato è miracoloso

Non bisogna pensare all’alluminio solo per uso alimentare, perchè avvolti nei piedi possono regalare un risultato finale straordinario.

Un bel foglio di alluminio, chi non ha questo prodotto in casa? Usato principalmente per la conservazione degli alimenti, gli esperti ci svelano che ci sono dei metodi di applicazione differenti e totalmente originali. In tema di salute e benessere, infatti, l’alluminio deve essere adottato e visto come un rimedio di altissimo profilo al fine di sfruttare le sue mille proprietà. Per i piedi, per esempio, rappresenta uno di quei metodi che una volta provati non se ne potrà più fare a meno.

Piedi, come preservarli?

I piedi sono spesso e volentieri sottovalutati e non curati. Tuttavia, ogni giorno si dovrebbe dedicare del tempo ai piedi con uno scrub per eliminare le cellule morte e un pediluvio per allontanare lo stress e la fatica di ogni giorno.

Inoltre, sarebbe necessario usare calzature adeguate al tipo di impegno della giornata e calze che non fermino la circolazione. Insomma, i piedi sono fondamentali per il benessere di tutto il corpo perchè sono loro che sostengono e permettono il movimento di tutti i giorni.

Perché avvolgere i piedi nell’alluminio

I fogli di alluminio sono utilizzati regolarmente ogni giorno, dal coprire le teglie sino alla conservazione degli alimenti. È ottimo anche per preservare il forno dalle incrostazioni oppure per avvolgere la ringhiera del balcone ed eliminare una problematica comune e snervante.

Insomma, gli usi di questo prodotto sono così tanti che averlo solamente per gli alimenti è un vero e proprio spreco. Poche persone però sanno che diventa indispensabile anche per il trattamento dei piedi per un risultato straordinario.

Piedi nell’alluminio: procedimento e benefici

Abbiamo parlato di avvolgere i piedi dentro un bel foglio di alluminio, perché i benefici sono tantissimi. Uno di questi è sicuramente in inverno nel momento in cui le temperature scendono e il corpo non riesce a scaldarsi.

Se le calze non risolvono il problema, allora basterà ricorrere all’allumino e alla sua proprietà isolante che contrasta il freddo e riporta la circolazione del corpo in attivo. Come fare?

Prendere 7 fogli di carta stagnola e avvolgere i piedi, cercando di applicare del cotone ogni 2 strati

Fissare con una benda

Lasciare agire per 2 ore

Rimuovere tutto e lasciar riposare il piede che oramai sarà bello caldo.

Il foglio di alluminio può essere indispensabile anche in caso di dolori alle gambe, dal più classico sino a quello che si manifesta dopo una camminata intensa. Ovviamente, per patologie particolari o dolori non qualificabili è sempre bene rivolgersi ad un professionista del settore e valutare la problematica.

Per alleviare comunque il dolore, l’alluminio entra in scena e aiuta sicuramente per alleviare sino alla soluzione definitiva professionale. Si può procedere avvolgendo il piede dentro il foglio di alluminio e fermare il tutto con una benda, lasciandolo tutta la notte sino al mattino dopo.

Questo significa che il suo potere riscaldante è ideale per i piedi freddi e affatica in inverno, soprattutto nel periodo in cui le temperature iniziano a scendere.