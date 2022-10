Netflix e Disney Plus, truffe via e-mail svuota conto: non cliccate sui link

Netflix e Disney Plus, e-mail truffa: tentativi di phising per svuotare il conto degli utenti. Non cliccate sui link.

Diventano sempre più insistenti le e-mail di phishing che hanno come intestazione Netflix e Disney Plus. Non cliccate alcun link, in quanto sono truffe. Ecco come proteggersi da eventuali frodi e cosa fare qualora abbiate fornito i vostri dati personali.

Netflix e Disney Plus, il phishing legato ai servizi di streaming

Negli ultimi anni, il phishing è diventata una pratica massicciamente attuata dai malintenzionati che intendono rubare dati sensibili a ignari utenti. E ora è la volta di Netflix e Disney Plus.

I due servizi di streaming, infatti, vengono utilizzati come esca per convincere gli internauti a fornire il numero di conto per eventuali pagamenti e abbonamenti. Non bisogna cliccare sui link presenti nelle e-mail, in quanto sono fraudolenti e potrebbero essere la chiave d’accesso per svuotarvi il conto.

Nel caso in cui riceviate delle e-mail sospette, da parte di Disney Plus e/o Netflix, sappiate che non dovrete mai fornire dati personali o numero di carta o conto, in quanto tali servizi non richiedono mai queste informazioni attraverso la posta elettronica.

Qualora, infatti, decidiate di attivare un abbonamento o rinnovare uno già attivato, basta collegarvi al sito dello streamer e procedere al pagamento tramite il canale sicuro e crittografato messo a disposizione dalla stessa piattaforma.

Qualche regola da seguire per evitare truffe

Ecco le regole da seguire per evitare di incorre nei pericoli del phishing.

Non inserire mai i propri dati personali in una e-mail o in un SMS : mai inviare, infatti, numero della propria carta o del conto corrente, né le password ad essi associate;

: mai inviare, infatti, numero della propria carta o del conto corrente, né le password ad essi associate; I pagamenti devono essere effettuati mediante canali ufficiali e protetti , non attraverso un link via e-mail;

, non attraverso un link via e-mail; Qualora nell’email si viene incitati a cliccare sui link , evitate di farlo: si tratta di collegamenti fraudolenti che nascondono frodi;

, evitate di farlo: si tratta di collegamenti fraudolenti che nascondono frodi; Prima di fornire eventualmente una risposta al mittente, controllare la legittimità dell’indirizzo presente nella mail;

Cosa fare se avete cliccato sul link presente nella e-mail

Qualora abbiate aperto l’e-mail e, accidentalmente o consapevolmente, avete cliccato anche il link in essa contenuto, potete attuare una serie di azioni al fine di tutelarvi ed evitare che malfattori possano usare i vostri dati a loro piacimento.

Prima di tutto, modificate la password di accesso alla piattaforma di streaming, scegliendone una nuova e quanto più complessa possibile, basata su lettere, numeri e simboli speciali. Uguale azione va intrapresa anche per altri siti, per evitare che i dati ad essi connessi possono finire nelle mani sbagliate.

Se avete fornito dati personali, bancari o postali, contattare il proprio istituto per capire le vostre carte o i conti sono a rischio.