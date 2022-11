Piante immortali, perfette per chi non ha il pollice verde: la lista completa

Giardinaggio e pollice verde: chi non ha ottime competenze e capacità di coltivare può curare queste 7 piante immortali. Ecco la lista completa.

Anche se si è appassionati di giardinaggio non sempre si hanno le competenze per coltivare queste piante. C’è una selezione di piante che sono capaci di sopravvivere e sono assolutamente facili da curare. Una soluzione per coloro che sono sbadati e per tutti coloro che non hanno tempo di prendersi cura delle piante è quella di optare per le piante capaci di sopravvivere senza alcuna cura costante. Si tratta di sette piante immortali, che possono essere posizionate in qualche angolo della casa e non è necessario procedere con un’irrogazione costante.

Piante immortali: la classifica delle piante da tenere in casa

Ci sono una serie di piante immortali che possono essere tenute in casa in un angolo senza che abbiano necessità di particolari cure.

Gemma di Zanzibar

La gemma di Zanzibar o Zamioculcas è una pianta poco esigente che può essere reperita in commercio. Le foglie di questa cultivar sono lucide e le radici trattengono l’acqua in particolare nei periodi di forte siccità. Si tratta di una pianta che cresce molto lentamente, è facile da coltivare, cresce molto lentamente, è resistente e necessita di poche cure.

Ombelico di Venere

Si tratta di una pianta decisamente facile da curare, l’Ombelico di Venere ha bisogno di essere innaffiata solo occasionalmente e avrà necessità di una zona luminosa della propria abitazione. Questa cultivar cresce gradualmente e si allungherà, appendendosi a cascata. Questa pianta necessita di annaffiatura, ma è necessario evitare i ristagni di acqua.

Collana dei cuori

La pianta “collana dei cuori” ha foglie lucenti e di colore verde. È originaria del Sud Africa, ama stare al caldo e non richiede particolari cure. La fioritura di questa pianta avviene nel mese di autunno, ma in condizioni ottimale questa cultivar potrebbe produrre fiori tutto l’anno.

Pianta della preghiera

La pianta della preghiera è una pianta tropicale dalle foglie inconfondibili, che si adatta ed è molto resistente. Questa cultivar ama le temperature miti e, anche durante la stagione invernale, la temperatura non deve scendere sotto i quattordici gradi. Deve essere irrigata con moderazione.

Fico del caucciù

Un’altra pianta immortale è quella del fico del caucciù, che ha le foglie di colore verde scuro e lucide. Questa cultivar può resistere anche senza essere annaffiata per un cero periodo. Gradisce temperature comprese tar i 15 ed i 24 gradi.

Pianta del Rosario

La Pianta del Rosario presenta delle foglie succulente, ma se ingerite dagli animali domestici, può causare reazioni allergiche. Originaria del Sudafrica, questa pianta è coltivata in tutti quei paesi che hanno un clima mite.

Pianta Serpente

La pianta serpente è una cultivar che richiede pochissime cure e richiede un’irrigazione minima. Ha foglie lunghe e poco convenzionali, per questo viene chiamata anche “lingua di suocera”. Questa pianta ama la luce diretta del Sole, i cui raggi stimolano l’intensità della sua tonalità cromatica. Preferisce sia le temperature calde e fredde.