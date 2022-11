Foggia, trovato elicottero scomparso sulle Tremiti: nessun sopravvissuto

Era scomparso dai radar questa mattina l’elicottero Alidaunia con a bordo 7 passeggeri, di cui 2 bambini e due membri dell’equipaggio.

Nell’incidente dell’elicottero Alidaunia hanno perso la vita quattro turisti di nazionalità slovena, due membri dell’equipaggio e un medico del 118. Il velivolo aveva perso ogni tipo di contatto radio, proprio nella zona tra Foggia e le Tremiti. Il comunicato da parte del vicepreside della Regione Puglia Raffaele Piemontese.

Foggia, trovato elicottero con a bordo turisti sloveni: 2 bambini tra le vittime e un medico

Il velivolo di Alidaunia era scomparso nella mattinata di oggi, perdendo le comunicazioni con i segnali radio e dai radar a terra. All’interno dell’elicottero turistico oltre ai 2 membri dell’equipaggio altri 5 passeggeri, quattro di nazionalità slovena e un medico del 118 che aveva preferito l’elicottero alla nave viste le condizioni climatiche marine avverse.

Nessun sopravvissuto purtroppo tra le 7 persone a bordo dell’elicottero, tra le vittime inoltre, da quanto trapelato in queste ore, sarebbero presenti anche 2 bambini. Erano stati i vigili del fuoco, insieme alla squadra via aerea in arrivo dall’Abruzzo, a portare avanti le ricerche via terra nella zona di Apricena comune a nord di Foggia.

Secondo le informazioni rese note fino a questo momento, pare che l’elicottero appartenente alla ditta pugliese aveva perso i contatti già dalle prime ore di questa mattina, mentre stava sorvolando la tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti.

Il decollo alle 9,30, e dopo un’ora il primo allarme intorno alle 10,30. L’ultimo avvistamento dell’elicottero è stato proprio tra Apricena e San Severo, sul Gargano, zona nella quale al nella giornata di oggi il meteo è stato sfavorevole, ed è al momento in corso un forte temporale.

Elicottero scomparso, ritrovamento in zona San Severo-Apricena

Il ritrovamento è avvenuto alle 14,00, dopo un’intera mattinata di estenuanti ricerche, che avevano coinvolto oltre 40 uomini tra il reparto dei Cacciatori di Puglia addentratisi nelle zone del promontorio del Gargano, insieme ai carabinieri e ad altri agenti delle forze dell’ordine e vigili del fuoco.

La zona di ritrovamento è stata proprio quella di Apricena, nei pressi di San Severo, dove l’elicottero aveva fatto perdere le sue tracce stamattina. A comunicarlo è stato il vicepreside della Regione Puglia Raffaele Piemontese, che ha confermato il decesso purtroppo di tutti i membri dell’equipaggio (2) e dei passeggeri (5, di cui 4 turisti sloveni).

A confermare la notizia della morte del medico del 118, tra le vittime dell’incidente aereo, è stato il sindaco notizia dell’arcipelago a largo del Gargano Peppino Calabrese. Il medico aveva finito il suo turno di lavoro, quando ha optato per l’elicottero per fare rientro a casa. Una delle cause dell’incidente, prosegue il sindaco, la fitta nebbia che si è abbattuta su tutta la zona.