Pianta 4 banane nel tuo giardino, non ti aspetti proprio quel che succede dopo

Pianta 4 banane nel tuo giardino: può succedere qualcosa che non ti aspetteresti mai. Tutto quello che può succedere lo trovate qui di seguito.

Con questo metodo del tutto naturale resterete strabiliati dai risultati che riuscirete a ottenere! Vi basterà l’uso di queste quattro banane nel terreno del vostro giardino. Un metodo molto efficace quando ci si dedica alla coltivazione del proprio giardino sul retro. Qui si possono coltivare fiori, verdure e spezie. Un bel giardino migliora anche l’aspetto esterno della vostra abitazione. Ecco perché è importante leggere questo articolo.

Pianta 4 banane nel tuo giardino: la cura del proprio giardino

Ci sono svariati metodi per riuscire ad avere un giardino ricco e bello da vedere, colmo di fiori variopinti che renderanno il vostro giardino ancora più bello. Ci sono anche vari metodi per poter far crescere le proprie piante sane e forti.

Qui di seguito vi parleremo di un metodo nello specifico che prevede l’utilizzo delle bucce di banana. Le bucce di banana, per chi non lo sapesse, sembrano essere ricche di potassio e magnesio.

Non solo, sono ricche di diversi minerali che possono aiutare le nostre piante a crescere bene. Ecco che dunque possiamo trasformare le bucce in vero e proprio concime e come fare questo se non spezzettare le bucce in modo diretto nel terreno?

In questo modo le stesse rilasceranno sostanze utili al nutrimento delle piante. Le bucce di banana, insomma, hanno proprietà tali da far prosperare il vostro giardino.

Ecco che si può mettere la buccia sul fondo delle buche quando trapiantate per esempio i pomodori. Vedrete che avverrà la decomposizione e le vostre piante prospereranno.

Pianta 4 banane nel tuo giardino: altri metodi utili per il vostro giardino

Sembrano esserci anche altri metodi che si possono utilizzare in tal senso. Vediamone un altro qui di seguito.

Il primo passaggio da eseguire per avere un buon raccolto, è quello di servirsi dei gusci d’uovo per allontanare i parassiti.

È fondamentale impedire alle lumache di prendere il controllo del vostro giardino, andandolo così a rovinare mangiando tutte le vostre verdure appena uscite. Ciò andrebbe ad accadere prima di avere la possibilità di raccoglierle e corrisponderebbe a un grande danno per voi e per il vostro orto.

Fortunatamente tale problematica si può risolvere con efficacia attraverso l’utilizzo del guscio d’uovo. Cospargendo i gusci d’uovo nel vostro giardino, si andrà a creare una superficie tagliente che non darà l’opportunità alle lumache di andare sul vostro terreno. Prima di mettere i gusci d’uovo sul terreno, però, dovrete provvedere a lavarli, accertandovi che siano rotti in piccoli pezzi.

Bisogna togliere tutto l’odore dell’uovo, per non attirare i roditori che andrebbero a danneggiare il vostro orto, molto di più rispetto alle lumache.

Cos’altro sapere

Le piante possono anche rappresentare un valido abbellimento della vostra casa come pure del giardino, ma solo se risultano sane e umide. Come si può ottenere questo? Mediante l’uso dei pannolini, che si dovranno inserire nella parte inferiore, coprendolo poi col terriccio.

Vi basterà un solo pannolino per consentire alla fioriera di trattenere efficientemente l’acqua, così da non consentire al terreno di asciugarsi.

Questo trucco del pannolino si può adoperare per ogni tipologia di pianta, in modo particolare funziona con l’iris Tifa oppure col girasole di palude.

Uno dei maggiori sbagli è quello di non innaffiare le proprie piante a sufficienza.

Con l’uso di una bottiglia vuota, potrete rimediare a questa dimenticanza. Quando avrete finito il vino riposto nella bottiglia in vetro, quest’ultima potrete usarla a questo scopo. Dopo averla pulita con dell’acqua calda, riempirla con l’acqua fresca e fare un foro nel tappo, andandolo nuovamente a forzare.

Capovolgere la bottiglia, mettendo il collo nel terreno. Finché ci sarà acqua nella bottiglia, la vostra pianta risulterà sempre ben idratata.

Per rallentare il processo di perdita di acqua dalle piante, potete usare i filtri per il caffè che vi serviranno per allineare il fondo dei vasi. Ciò non impedirà all’acqua di drenare, ma rallenterà la procedura così da consentire al terreno di assorbire l’acqua.

Per tenere lontani i cervi dal vostro giardino, non dovrete fare altro che porre dei pezzetti di saponetta sparsi sul terreno. Questi gli impediranno di avvicinarsi, visto che non ama il loro odore. Alternativamente potrete appendere un sacchetto contenente una saponetta molto profumata nel vostro giardini, così da scoraggiare l’ingresso a determinati animali.

Un ulteriore metodo per tenere lontane le lumache dal vostro giardino è quello basato sulla birra.

Questi parassiti hanno una predilezione per la birra, che dovrete mettere in un barattolo inserito nel terreno e distanziato dalle vostre piante.

Le lumache si concentreranno su di esso anziché sulle piante, visto che preferiscono gli ingredienti posti all’interno della birra.

Le forchette di plastica inserite nel terreno con le punte rivolte verso l’alto, sono un ottimo modo di tenere lontani dal giardino animali come per esempio il cane e gli scoiattoli.

Per proteggere le piante dal gelo, inserendo solo la parte superiore di un contenitore di plastica grande vi servirà per farle rimanere più calde durante la notte.

Utili metodi fai da te e il metodo delle banane

Per crearvi un pratico annaffiatoio, vi servirà un semplice contenitore per il latte sciacquato bene. Facendo dei fori sul tappo, potrete usarlo per innaffiare le vostre piante.

La cannella ha proprietà antimicotiche, quindi si può usare per allontanare anche i funghi e le formiche dalle piante.

Le vecchie teglie per muffin potreste riadoperarle per la semina iniziale.

L’aceto bianco è un diserbante naturale e si può usare sulle erbacce per eliminarle.

Un ultimo metodo utile per addolcire i pomodorini è il bicarbonato di sodio sparso sulla base della pianta. Assimilato dalle piante, render i pomodorini più dolci.

Questi sono solo alcuni dei tanti modi ideali per avere un giardino bello e funzionale col fai da te.