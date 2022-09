Piano italiano per il risparmio del gas, dure critiche dalla Russia

In settimana il piano del ministro Cingolani arriverà al Consiglio dei Ministri. Sarà quella l’occasione in cui, dopo giorni di discussioni e proposte, il piano di risparmio di gas, italiano, entrerà in vigore. Intanto dalla Russia durissime critiche mosse dalla portavoce degli esteri russa Maria Zakharova.

Lo si ripete da giorni, purtroppo, a fronte della guerra russo-ucraina e delle “rappresaglie” di Mosca nei confronti della Unione Europea, rea di aver mosso sanzioni nei suo confronti, le forniture di gas verso il nostro continente sono sempre più scarse e sempre più a rischio.

Risparmio del gas: pronto il piano del Ministro Cingolani

In questi giorni, ad esempio, il famigerato gasdotto Nord Stream che porta il gas dalla Siberia al nord Europa, è chiuso per manutenzione. L’Ue, per far fronte alla possibilità che la Russia decida di chiudere i rubinetti ma anche per svincolarsi man mano dalle forniture di gas russo, ha chiesto ai suoi membri stato di porre in essere dei piani di risparmio di gas.

Il risparmio dovrà prevedere un totale pari al 15%, delle medie dei consumi degli anni precedenti, con alcune eccezioni tra le quali proprio l’Italia. Il nostro Paese sarà chiamato a risparmiare solo il 7%. Questo grazie alla diversificazione delle forniture messe in atto già dal Governo Draghi nei mesi successivi.

Il Piano, messo in piedi dal ministero per la transizione energetica, prevede un’ora in meno al giorno di riscaldamento e 15 giorni in meno.

Tra le misure previste ci sono anche quelle che regolamentano la temperatura dei nostri calorifici. In particolare con la riduzione di un grado per tutti gli edifici residenziali pubblici e privati. Si passa dai 20 gradi canonici del nostro inverno ai 19 gradi.

Per quanto riguarda, invece, gli edifici che ospitano attività industriali i gradi in meno saranno di più, si scenderà fino a 17 gradi. Questi, però, prevedono una tolleranza di due gradi, ovviamente si fa distinzione nel piano tra le regioni più fredde del nord Italia e quelle del sud in cui l’inverno è più mite.

Naturalmente studi clinici approfonditi sono stati condotti in tale direzione. Questi ultimi hanno portato ad affermare che, una temperatura di 19 gradi, non comporta alcun rischio per la nostra salute.

In qualche circostanza si potrebbe parlare, addirittura, di benefici per la nostra salute in quanto una temperatura del genere dovrebbe far perdere qualche chilo di troppo.

Botta e risposta tra Mosca e l’Ue

Da Mosca, intanto, attraverso un post della portavoce degli esteri Maria Zakharova, arrivano pesantissime le critiche. Si tratterebbe di un piano dettato da Bruxelles che a sua volta prende ordini da Washington, si esprime così nel suo post la Zakharova.

Nel suo post avvelenato continua, poi, parlando di una economia italiana che verrà messa in ginocchio e sarà “comprata a buon mercato dagli yankee” mentre gli italiani saranno gli unici a soffrire.

La risposta della nostra politica non si è fatta attendere con il nostro Ministro degli Esteri che condanna quello che, a suo dire, è un chiaro tentativo di ingerenza nelle prossime elezioni del nostro Paese da parte della Russia. Dalla Ue le parole mosse da Mosca vengono bollate come ridicole.