Assegno donna, 1000€ a figlio: se non superano questa età ne hai diritto ogni anno

L’assegno donna arriva proprio al momento giusto, perchè le spese aumentano e 1000 euro per ogni figlio possono certamente far comodo. Vediamo insieme come ottenerlo e i requisiti.

Ecco che il Governo ha pensato bene di mettere in campo altri aiuti per le famiglie e per le donne, proprio per contrastare la crisi che sta caratterizzando il Paese. Soprattutto chi ha bambini a carico è in forte difficoltà, con il nuovo inizio delle scuole in presenza e i costi dei kit alle stelle.

Parliamo nello specifico dell’assegno donna e dei 1.000 euro erogati per ogni figlio a carico. Come funziona?

Governo e aiuti, le famiglie sono tutelate?

Per quanto riguarda il nuovo scenario che si sta presentando, il Governo sta cercando di mettere sul tavolo quanti più aiuti possibili. In effetti, le tutele arrivano soprattutto le famiglie che presentano un reddito molto basso o non hanno lavoro.

La tutela è soprattutto per chi ha dei figli a carico e si trova a non poter sostenere tutte le varie spese da sostenere ogni mese. La previsione futura non è positiva ma gli aiuti che stanno arrivando possono aiutare, concretamente, chi deve pensare anche ai propri figli.

Bonus donna, che cos’è?

Come accennato, i figli a carico costringono le famiglie a sborsare fuori soldi continuamente e avere meno tempo per dedicarsi al lavoro. Chi ha dei bambini o ragazzi a carico non può permettersi passi falsi, concentrandosi su tutte le spese da sostenere continuamente.

Il Governo ha deciso di sostenere queste famiglie con bambini con un aiuto da 1.000Euro per ogni singolo figlio. Prima di capire come richiederlo e come si presenta è bene ricordare che c’è sempre a disposizione l’assegno unico universale, che sarà in attivo sino a quando non subentrerà il tanto richiesto reddito universale.

Gli aiuti per chi ha dei figli a carico, come anticipato, sono tantissimi e cumulabili. Prima di tutto è possibile chiedere il bonus nido da 3.000euro per ogni figlio che verrà mandato in asilo pubblico o privato. Si presenta con una serie di accrediti per 11 mensilità – agosto escluso – che servono a pagare il nido da richiedere fino ai 3 anni.

Come richiedere il bonus donna da 1000 euro per figlio

Il bonus 1000 euro per figlio si può chiedere dai 5 ai 18 anni del figlio, quindi ogni anno sino a quando non si raggiunge la maggiore età. Si può tradurre come un rimborso spese per l’educazione per l’istruzione musicale.

Cosa vuol dire? Si riferisce alle spese del conservatorio, per il corso di musica, per la banda o coro con un rimborso previsto sulla detrazione Irpef pari al 19% (tetto massimo di 1000 euro). Si richiede direttamente facendo domanda al CAF di competenza per poi ricevere la detrazione a seguito della Dichiarazione dei Redditi.