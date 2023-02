Pharrell Williams è l’erede di Virgil Abloh: il nuovo direttore artistico di Louis Vuitton uomo

Pietro Beccari, il CEO della maison di lusso francese, ha confermato la collaborazione con il musicista e imprenditore Pharrell Williams.

Il ruolo di direttore artistico per quanto riguarda la divisione Menswear era rimasto vacante in seguito alla morte di Virgil Abloh ed è Pharrell Williams, che vanta diverse collaborazioni in ambito moda anche con lo stesso Louis Vuitton, ad oggi a ricopre quel ruolo.

Pharrell Williams, direttore artistico di Louis Vuitton uomo

Louis Vuitton ha finalmente trovato un erede per Virgil Abloh, la posizione di direttore artistico della divisione Menswear era rimasta vacante dalla morte di Abloh nel 2021 ma ad oggi sono stati confermati i rumors che parlavano di Pharrell Williams come nuovo direttore artistico. La maison francese stessa ha annunciato la notizia confermando le voci che fino a qualche tempo fa avevano tirato in ballo anche stilisti emergenti come per esempio Samuel Ross, Grace Wales Bonner e Martine Rose, ma anche altri nomi provenienti da contesti diversi rispetto a quelli del mondo della moda, come appunto quello di Pharrell Williams (che oltretutto era anche amico del compianto designer Virgil Abloh). Pietro Beccari, ovvero il nuovo CEO di Louis Vuitton, ha affermato:

“Sono molto felice di accogliere Pharrell Williams di nuovo a casa dopo le nostre collaborazioni nel 2004 e 2008.”

Prima di Louis Vuitton in realtà Pharrell Williams ha già collaborato con diversi marchi importanti del mondo della moda, come ad esempio Moncler, UNIQLO e Adidas. Ha anche una propria linea di abbigliamento riconoscibile dal marchio Billionaire Boys Club, oltre alla linea di cosmetici che ha nominato Humanrace. In passato ha già collaborato anche con la stessa Louis Vuitton, che negli ultimi anni non ha mai smesso di portare sulla scena collezioni Menswear di alto profilo, alzando la qualità delle prestazioni dei vari show dal vivo che hanno avuto come ospiti artisti come Rosalia e Kendrick Lamar; partecipazioni che hanno confermato il legame che il brand francese ha con il mondo della musica.

Altri rumours parlano di una collaborazione con Colm Dillane, conosciuto come KidSuper, per quanto riguarda l’ingaggio del guest designer per la collezione Fall 2023, ma non sono ancora giunte conferme riguardo la sua posizione. Le voci su di lui sono lecite in quanto la maison francese, dopo la scomparsa del suo direttore artistico per eccellenza Abloh, aveva affidato proprio a KidSuper l’ultima collezione maschile, temporeggiando soltanto sulla decisione definitiva, ovvero quella di collaborare con Pharrell Williams. Il debutto del musicista è stato quindi confermato e avverrà a giugno, durante la settimana della moda di Parigi dedicata appunto alla moda maschile.