Busta paga molto più ricca a febbraio, tutti i bonus previsti: a chi spetteranno

Ecco per chi la busta paga sarà più ricca nel mese di febbraio. Nessuno si aspettava che potesse raggiungere queste cifre per loro.

Vi sveliamo una notizia che sta facendo il giro del web e suscitando anche qualche polemica visti gli esclusi.

Busta paga più ricca a febbraio, arriva il bonus

Il Governo ha introdotto un nuovo bonus busta paga nel 2023, che prevede agevolazioni proporzionali allo stipendio, ma soltanto per alcune categorie di lavoratori. Il bonus è stato accolto con favore da coloro che ne beneficeranno, ma ha anche scatenato polemiche per le esclusioni.

Il bonus prevede un beneficio annuo per i lavoratori dipendenti che rientrano in alcune categorie. Gli effetti positivi del bonus sono molteplici: in primo luogo, porterà ad un aumento dello stipendio netto per i lavoratori coinvolti, contribuendo quindi ad una maggiore capacità di spesa e di risparmio.

Inoltre, la misura potrebbe favorire la competitività delle imprese che operano in settori ad alta professionalità, rendendole più attrattive per i lavoratori qualificati.

Tuttavia, molte sono state le polemiche che hanno circondato il bonus, soprattutto per le esclusioni previste per altre categorie di lavoratori. Inoltre, è stato contestato il criterio proporzionale allo stipendio, che potrebbe favorire di più i lavoratori con stipendi elevati rispetto a quelli con retribuzioni più basse.

Il nuovo bonus busta paga introdotto dal governo nel 2023, pur avendo dei vantaggi, ha suscitato polemiche per le esclusioni previste e per il criterio proporzionale allo stipendio. Sarà importante monitorare l’evoluzione della situazione e verificare se il bonus porterà effettivamente i benefici sperati.

Siete curiosi di scoprire se rientrate tra i fortunati che potranno finalmente beneficiare di quest’agevolazione introdotta per la prima volta dal Governo in vista del 2023? Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo.

Ecco a chi spetterà

Sono in tantissimi gli italiani a chiedersi a quali categorie spetteranno tali bonus in busta paga. Si chiedono anche chi saranno gli esclusi, che purtroppo vi sveliamo in anteprima che saranno molti.

Sono milioni gli italiani in difficoltà che vorrebbero percepire una maggiorazione sullo stipendio, per riuscire ad arrivare più facilmente alla fine del mese. L’inflazione, infatti, ha peggiorato le condizioni di molte famiglie italiane, che adesso rischiano di diventare sempre più povere.

Innanzitutto, bisogna dire che il bonus in busta paga è pensato per tutti quei lavoratori del settore della sanità. Stiamo parlando, quindi, di infermieri, infermieri pediatrici, ostetriche/i, amministrativi e tecnici del Servizio Sanitario Nazionale, tra gli altri.

In particolare, queste categorie di lavoratori percepiranno un bonus in busta paga a partire dal mese di febbraio di 29 euro fino ai 39 euro. Si tratta di una cifra irrisoria, che però fa la differenza nell’arco dell’anno 2023.

Ma non è tutto, perché un’altra categoria potrà percepire il bonus. Stiamo parlando degli Operatori socio-sanitari (Oss), che potranno percepire cifre comprese tra i 19 e i 25 euro. In base a quanto rivelato dall’INPS, il bonus verrà erogato a partire dal mese di febbraio, quindi in ritardo, però non soltanto per un mese, bensì per 13 mensilità.