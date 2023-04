Pessime notizie per i possessori di questi telefoni: contengono un virus ruba dati

Pessime notizie per i possessori di questi telefoni: contengono un pericoloso virus ruba dati che può captare anche le informazioni più sensibili.

Se possiedi questi cellulari ti consigliamo allora di fare molta attenzione: i tuoi dati sensibili potrebbero essere messi alla mercé di tutti. Essi contengono un nuovo virus in grado di fare tanti danni.

Virus e cellulari: quando la privacy non è più al sicuro

I cellulari rappresentano ormai da anni una delle invenzioni più moderne e migliori a cui potessimo aspirare. Impossibile, soprattutto oggi, pensarci senza questo dispositivo elettronico in grado di fare tutto grazie a una intelligenza artificiale sempre più sviluppata.

Se la tecnologia è sicuramente importante per consentire ai fruitori dei cellulari di non avere limiti ma solo vantaggi e privilegi, è anche vero però che la eccessiva tecnologia ci espone pure ad alcuni problemi importanti come la perdita della privacy.

Oggi, tutti i nostri dati sensibili, dalle password agli account, ai codici di accesso alle app bancarie, sono conservati in automatico su cellulari e computer. Spesso a nulla serve l’aggiornamento delle chiavi di sicurezza: tutto è a rischio quando ci troviamo a fare i conti con un virus.

Creati con intenzioni tutt’altro che nobili da criminali informatici, questi malware si infiltrano nei nostri dispositivi elettronici con un solo obiettivo: rubare i nostri dati violando deliberatamente la nostra privacy. Non sempre c’è modo di risolvere positivamente questo problema. Spesso i danni sono irreparabili.

Oggi vogliamo metterti in guardia da un nuovo virus che è davvero pericolosissimo. Arrivano pessime notizie per i possessori di questi telefoni.

Pessime notizie per i possessori di questi telefoni: dati sensibili a rischio furto

Utilizzare cellulari e dispositivi elettronici è oggi utile e indispensabile ma non possiamo certamente ignorare l’altra faccia della medaglia. Il rischio che corriamo tutti i giorni utilizzandoli è questo: la possibilità concreta di vedere violata la nostra privacy a causa di alcuni virus.

I criminali informatici sono esperti creatori di malware pronti a metterci in pericolo. Realizzati con intenti fraudolenti e cioè rubare i nostri dati sensibili, bisogna stare davvero molto attenti.

Ogni giorno c’è un nuovo virus pronto a rubare le nostre passwords o i nostri codici segreti per hackerare account social e non solo. Per mesi gli esperti in sicurezza informatica ci hanno messo in guardia contro SharkBot e Aberobot che nulla sono però in confronto a un nuovo malware che promette di fare danni a milioni e milioni di utenti, soprattutto quelli che sono in possesso di questi cellulari.

Il nuovo virus che mette in pericolo i possessori di questi cellulari

C’è un nuovo virus lanciato sui cellulari che espone tutti a un pericolo gravissimo: la perdita della propria privacy e dei propri soldi. Stiamo parlando del malware Escobar che sta già facendo tanti danni. Insieme a SharkRobot e a Aberobot, possiamo ritrovarci nei guai in pochissimo tempo.

Questi virus infettano i nostri cellulari bloccando le applicazioni ma soprattutto, cosa più grave, rubando tutti i nostri dati sensibili. Ecco quindi come diventa altissimo il rischio di vedersi svuotato il conto corrente, ma non solo.

Secondo gli esperti di Cyber sicurezza, questi virus prendono il controllo totale dei nostri dispositivi iniziando a scattare in autonomia foto o a girare video. La cosa però più grave è che questi virus riescono ad accedere ai nostri conti bancari rubando praticamente i risparmi di una vita. Arrivate già oltre 200 segnalazioni da parte di cittadini provenienti da ogni parte del mondo.

I nostri conti e dati e-banking sono a rischio. Questi malware arrivano addirittura a prendere il controllo dei nostri social pubblicando in autonomia e senza permessi e consensi. Rubano passwords degli account email e i codici per sbloccare il cellulare.

Insomma, sono davvero pericolosi. Pessime notizie soprattutto per i possessori di questi cellulari, cioè i dispositivi Android come Samsung, Huawei e Lg che rispetto agli iPhone sono più a rischio.

Chi possiede un cellulare Android dovrebbe fin da ora pensare di installare sul proprio dispositivo un antivirus e di non scaricare applicazioni tramite terze parti. Attenzione poi ai dati sensibili come quelli bancari che sono facilmente hackerabili.

Se dunque anche tu hai uno o più cellulari che rientrano nella categoria dei dispositivi Android, devi essere particolarmente cauto. Se noti che sul tuo cellulare sta accadendo qualcosa di strano, o se noti che sul tuo conto corrente ci sono strani movimenti, contatta le forze dell’ordine e la tua banca.