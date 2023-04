Emergenza in Trentino, sono circa 70 gli orsi da trasferire o abbattere

Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha recentemente espresso la sua preoccupazione riguardo alla crescente presenza di orsi nel territorio trentino. Secondo quanto riportato dai media locali, Fugatti avrebbe dichiarato che la situazione è diventata insostenibile e che è necessario adottare misure drastiche per risolvere l’emergenza.

Il ministro dell’Ambiente ha convocato per venerdì un tavolo tecnico per discutere della gestione della fauna selvatica in Italia. L’incontro, che vedrà la partecipazione di esperti, rappresentanti delle associazioni ambientaliste e delle istituzioni locali, si concentrerà in particolare sulla questione degli orsi, che negli ultimi anni hanno suscitato numerose polemiche e preoccupazioni in diverse regioni del Paese.

Nel frattempo, si attende con ansia la decisione del Tar sulla sorte dell’orsa Jj4, che da mesi è al centro di una controversia tra le autorità locali e gli ambientalisti.

La preoccupazione di Fugatti

In particolare, il Presidente avrebbe suggerito che ci sono

“Almeno 70 esemplari da trasferire o abbattere”

Tutto ciò per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ambiente. Questa posizione ha suscitato reazioni contrastanti all’interno della comunità scientifica e ambientalista.

Da un lato, alcuni esperti hanno sottolineato che l’abbattimento degli orsi potrebbe rappresentare una soluzione temporanea e inefficace, in quanto non risolve le cause alla radice del problema. Dall’altro lato, altri hanno sostenuto che la presenza di orsi in alcune zone del Trentino rappresenta un rischio per la sicurezza dei cittadini e che è necessario adottare misure concrete per prevenire eventuali attacchi.

In ogni caso, è importante sottolineare che la gestione della fauna selvatica è un tema complesso e delicato, che richiede un approccio equilibrato e basato su evidenze scientifiche. Qualsiasi decisione presa dalle autorità competenti dovrà essere attentamente valutata per garantire la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei cittadini, senza compromettere la biodiversità e il benessere degli animali selvatici.

Emergenza in Trentino

Il Trentino, una delle regioni italiane più ricche di fauna selvatica, sta attualmente affrontando una questione spinosa riguardante la gestione degli orsi. Secondo il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, il numero di orsi presenti nella regione è eccessivo e rappresenta un pericolo per la sicurezza dei cittadini.

Attualmente, il Trentino conta oltre 100 orsi, di cui almeno 70 sarebbero in eccesso rispetto alle capacità del territorio. In vista del tavolo tecnico convocato per venerdì dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, Fugatti ha chiesto al ministero di indicare una soluzione per la gestione degli orsi in eccesso.

“Ci dica dove trasferirli o ci autorizzi ad abbatterli. Se abbiamo il via libera, inizio subito”,

ha dichiarato il presidente della Provincia di Trento.

La questione degli orsi è diventata particolarmente delicata dopo l’aggressione mortale dell’orsa Jj4 al runner 26enne Andrea Papi. L’animale è stato catturato e trasferito nel centro faunistico del Casteller, ma la vicenda ha sollevato importanti questioni etiche e scientifiche sulla gestione della fauna selvatica.

In ogni caso, la gestione degli orsi in Trentino rappresenta una sfida complessa e delicata. Il tavolo tecnico convocato dal ministro dell’Ambiente rappresenta un’importante opportunità per discutere di questi temi e trovare soluzioni sostenibili e condivise per la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei cittadini.

La decisione sull’esemplare Jj4

Il destino dell’orsa Jj4, protagonista dell’aggressione mortale al runner Andrea Papi, sembra essere segnato. Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha infatti dichiarato che l’Ispra ha già comunicato, in una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per la provincia di Trento, che l’animale va abbattuto.

Tuttavia, la decisione finale spetta al Tar di Trento, che ha sospeso l’ordinanza di soppressione firmata dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in seguito al ricorso presentato da Lav e Lac. La decisione del Tar di Trento verrà presa l’11 maggio, ma nel frattempo la questione dell’orsa Jj4 ha sollevato importanti questioni.

La vicenda ha infatti evidenziato la necessità di un approccio equilibrato e organizzato per la gestione degli orsi in Trentino, che rappresenta una sfida per la regione.