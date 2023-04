Pesaro, 40enne ferita al volto con un mattone: è grave

Una donna di 40 anni, a Pesaro, è stata ferita gravemente al viso ed è stata trasferita in codice rosso in pronto soccorso. Secondo le prime testimonianze è stata colpita con un mattone, in strada, riportando un trauma cranico e un ematoma alla fronte.

Soccorsa dai passanti prima e dall’ambulanza dopo, la donna è stata ritrovata riversa sulla strada in una pozza di sangue. Sconosciute le generalità di chi l’avrebbe ridotta in quelle condizioni. A indagare sulla vicenda la squadra mobile per risalire all’aggressore.

L’aggressione a Pesaro

Questa mattina, intorno alle 8.30, una donna è stata aggredita per strada, in via Montenevoso, a Pesaro. Sconosciute le cause che hanno portato l’autore di tale gesto a ridurre la 40 enne in gravi condizioni.

Non è ancora stato identificato il suo aggressore e la persona che ha avvisato i soccorsi. La signora è stata trasferita in ambulanza in codice rosso presso l’ospedale di Torrette, ad Ancona.

A indagare sulla vicenda la squadra mobile che in queste ore sta tentando di ricostruire la dinamica dei fatti e sta cercando l’autore dell’aggressione.

Le condizioni della donna

Secondo le prime testimonianze, la 40 enne, originaria di Pesaro, sembra stesse uscendo da un’abitazione dove svolgeva un servizio di pulizia. Molti sono gli interrogativi circa la brutale aggressione.

Infatti, per gli inquirenti non è ancora chiaro se l’aggressione sia avvenuta in un luogo diverso dal ritrovamento oppure direttamente sulla strada. Il mattone con il quale la donna è stata colpita, è stato ritrovato accanto al corpo della donna distesa, gravemente ferita e in una pozza di sangue.

Per il soccorso della collaboratrice domestica, in un primo momento le operazioni di soccorso dovevano essere effettuate con l’ausilio dell’elisoccorso, però, durante la fase di atterraggio, ha colpito con una pala un manifesto pubblicitario e quindi non ha potuto prestare il servizio richiesto.

La vittima, quindi, è stata trasferita in codice rosso, con un ambulanza dove si trova ricoverata presso l’ospedale di Torrette, ad Ancona. Al momento le sono stati riscontrati un trauma cranico e un ematoma alla fronte.