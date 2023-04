Ancora sangue sulle strade italiane, in un giorno funestato da gravissimi incidenti stradali che hanno spezzato giovani vite da Nord a Sud. Un giovane di 19 anni è morto carbonizzato all’interno della sua auto dopo essersi schiantato con il mezzo contro un guardrail al casello d’ingresso della Teem a Pozzuolo Martesana.

Il ragazzo sarebbe rimasto intrappolato nell’auto in fiamme, andata a fuoco subito dopo il violentissimo impatto con una delle barriere lungo un tratto della tangenziale est esterna di Milano.

Dramma nella notte: 19enne carbonizzato dopo lo schianto in auto

Il dramma si è consumato nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 aprile, quando il giovane, un ragazzo di 19 anni alla guida di una Fiat 500, si sarebbe schiantato contro il casello autostradale per cause ancora da accertare.

Per la vittima non ci sarebbe stato nulla da fare. L’automobile su cui viaggiava, coinvolta in un violentissimo impatto contro il guardrail, avrebbe subito preso fuoco e il giovane sarebbe rimasto intrappolato nel veicolo in fiamme.

Il 19enne sarebbe morto carbonizzato nell’incendio divampato dopo lo schianto con una cuspide del casello d’ingresso della Teem a Pozzuolo Martesana.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente costato la vita al 19enne, dopo i rilievi eseguiti dalla Polstrada di Sandonato intervenuta sul posto, la vettura si sarebbe schiantata contro la cuspide metallica del casello della A58 andando dritta ad impattare con la barriera.

Da un primo accertamento, riporta Il Giorno, è emerso che il ragazzo avrebbe voluto immettersi proprio in quella sezione, in arrivo dalla Cassanese, ma per cause ancora non chiarite sarebbe andato a sbattere contro il guardrail finendo per perdere la vita.

Le ipotesi sulla tragedia

Secondo quanto finora ricostruito, al vaglio della polizia stradale ci sarebbero diverse ipotesi.

Al momento non sarebbero esclusi un colpo di sonno o un malore che potrebbero aver causato l’incidente con una perdita del controllo del veicolo.

La macchina si sarebbe accartocciata e avrebbe preso fuoco nell’immediatezza dell’impatto, finendo per costituire una trappola mortale per il giovane.

Lo schianto si sarebbe verificato intorno alle 3 e sul posto sarebbero arrivate diverse unità di soccorso.

Oltre agli agenti della Polstrada, intervenuti anche un’automedica Areu e i vigili del fuoco. Per la vittima non ci sarebbe stato più nulla da fare: il personale sanitario non avrebbe potuto fare altro che constatare il decesso del giovane conducente.

Il traffico lungo il casello teatro della tragedia sarebbe stato bloccato fino alle 8 del mattino per consentire il ripristino della carreggiata.