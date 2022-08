Perù: le dimissioni di Torres complicano la posizione di Castillo

Il presidente del consiglio dei ministri del Perù, Aníbal Torres, uno dei quattro sopravvissuti al primo gabinetto del presidente Pedro Castillo, ha reso pubblica la sua lettera di dimissioni questo mercoledì, sebbene a maggio avesse già commentato la sua volontà di partire.

Da allora, la sua capacità e legittimità come interlocutore del governo è diminuita, soprattutto quando è rimasto coinvolto in alcuni discorsi pubblici molto seri in cui difendeva che Hitler, sebbene fosse autore di un genocidio, aveva migliorato le infrastrutture della Germania.

Le dimissioni di Torres ora aggravano la crisi del governo Castillo

Le sue dimissioni ora aggravano la crisi del governo Castillo, che deve affrontare il più basso consenso popolare da quando è entrato in carica più di un anno fa, secondo l’azienda Ipsos Perù. Torres è arrivato nel gabinetto inaugurale come ministro della giustizia il 30 luglio 2021, così come l’allora ministro Pedro Francke, che furono gli unici a prestare giuramento separatamente.

Il governo Castillo è iniziato con Guido Bellido come primo ministro, il braccio destro di Vladimir Cerrón, il capo del partito di estrema sinistra che ha invitato Castillo a candidarsi. L’avvocato è stato uno dei tre consulenti legali di Castillo nelle settimane successive al ballottaggio, nel giugno 2021, quando il Fujimorismo e le formazioni politiche alleate conservatrici e ultraconservatrici hanno messo in discussione migliaia di voti davanti al tribunale elettorale che ha dato la vittoria all’insegnante rurale.

Torres è nato nella provincia di Chota, a Cajamarca, la stessa provincia da cui proviene il presidente, fattore che è stato influente in alcune nomine a cariche pubbliche in questo governo. L’ex dirigente sindacale dell’insegnante ha vinto le elezioni qualificando il suo iniziale discorso conservatore e populista antisistema, come risultato di un’alleanza con la sinistra progressista, rappresentata dall’ex candidata alla presidenza Verónika Mendoza.

Tuttavia, il presidente ha infranto questo patto nel febbraio di quest’anno quando ha licenziato il ministro Francke e il primo ministro progressista di sinistra, Mirtha Vásquez. Torres è entrato in carica pochi giorni dopo, in sostituzione di Héctor Valer, che ha sostituito l’avvocato per meno di una settimana.

Venerdì scorso, nell’ambito delle reazioni all’equilibrio senza autocritica del presidente Castillo, membro del Congresso del partito Perù Libre. “Crede di aver completato il suo ciclo e di dover lasciare il posto a un’altra persona”, ha detto Américo Gonza al canale televisivo N.

“Colgo l’occasione per ringraziarla della fiducia riposta in me, prima come Ministro della Giustizia, poi come Premier. Mi ritiro dopo aver servito, insieme a te, il nostro Paese, in particolare le persone più trascurate e dimenticate”, ha detto Torres nella lettera che ha inviato al presidente mercoledì.

Il Perù sta affrontando una grave crisi politica

Nella comunicazione, l’avvocato ha aggiunto di voler tornare alla didattica universitaria e alla ricerca accademica. Pedro Castillo deve affrontare il livello di approvazione più basso da quando è stato eletto, il 76% insoddisfatto secondo un sondaggio Ipsos Perù il mese scorso, e inoltre, è stato messo sotto pressione da cinque indagini della procura sulla corruzione durante l’esercizio delle sue funzioni.

Tuttavia, un simile rifiuto deve affrontare il Congresso, che ha il 79% di disapprovazione, secondo lo stesso sondaggio. La prima indagine sul presidente è stata aperta alla fine del suo mandato dall’ex pubblico ministero, Zoraida Ávalos, per spaccio di influenza nelle promozioni militari del 2021.

A maggio, il procuratore generale ad interim Pablo Sánchez ha avviato un’altra indagine su Castillo, l’ex segretario generale della presidenza, due nipoti del presidente, e l’ex ministro dei Trasporti, Juan Silva per organizzazione criminale, traffico d’influenza e collusione aggravata nella gara per un’opera pubblica da un milione di dollari in Amazzonia. In questo caso, noto come Puente Tarata, i suoi parenti, uno dei quali latitante, sarebbero collusi con gestori di interessi di un consorzio edile, e con Silva.

L’ex segretario della presidenza Bruno Pacheco si è consegnato più di una settimana fa, ha dato informazioni ai pubblici ministeri, e l’ex ministro Silva è ancora latitante. I due gestori degli interessi coinvolti agiscono in qualità di informatori davanti al Pubblico Ministero.

Inoltre, il nuovo procuratore generale, insediatosi all’inizio di luglio, ha aperto un paio di settimane fa una nuova inchiesta sul presidente per il presunto reato di insabbiamento dopo che il deposto ministro dell’Interno, Mariano Gonzales, ha attribuito il suo licenziamento a Il disagio di Castillo nei confronti della creazione di un gruppo speciale di agenti di polizia richiesto dalla squadra dei pubblici ministeri, che indaga sulla corruzione del capo dello Stato e del suo entourage. Aníbal Torres è stato il primo ministro rimasto in carica più a lungo, poco più di cinque mesi, rispetto a chi lo ha preceduto in quella carica.