Perù, Golpe in atto a Lima: il presidente Castillo scioglie le Camere

In Perù si Sta verificando un golpe e tutti i media sono ora con gli occhi puntati sulla città di Lima. Il presidente Pedro Castillo ah destituito il Parlamento e sciolto le camere facendo cadere così il governo.

Proprio nel giorno in cui il governo peruviano e l’opposizione avevano preparato una mozione di sfiducia, che sarebbe stata firmata per l’appunto nella giornata odierna, il presidente ha fatto la sua mossa per evitare di perdere la sua carica di presidente e ha indotto un governo provvisorio.

Il presidente del Perù Castillo soglie le camere

Proprio mentre il governo peruviano si apprestava a firmare una nuova mozione di sfiducia per il presidente per indurlo a lasciare la carica, in quanto la sua condotta è stata definita non consona ad un capo di Stato. È stato inoltre dichiarato Incapace di moralità, così lui ha deciso di fare la sua mossa per primo sconvolgendo il Perù.

Castillo ha sciolto le Camere facendo così decadere il governo e ha addirittura indotto un Governo d’emergenza per far fronte alla ristrutturazione governativa e della legislatura peruviana imponendo anche al popolo un coprifuoco.

Il presidente ha informato la Nazione con un discorso in diretta nazionale dove ha decretato lo stato di emergenza, che i media peruviani definiscono un vero e proprio golpe. Ha inoltre specificato l’intenzione di convocare elezioni legislative con carattere d’urgenza e si terranno entro nove mesi.

Il presidente peruviano ha inoltre ordinato a tutti coloro che sono in possesso di armi da fuoco di consegnarle alle stazioni di polizia pii vicine e entro 72 ore al massimo.

Il malcontento del popolo è stato poi appoggiato da quello dell’opposizione di Castillo e anche da funzionari vicino al partito del presidente. Già in precedenza il governo aveva mosso accuse contro il leader peruviano ma senza effetti particolari e ora si apprestavano a fermare un presidente autoritario che è stato, a loro avviso, responsabile di numerosi crimini e non ha mai pensato durante il mandato al bene del popolo.

La preoccupazione internazionale è ora rivolta ad una rivoluzione che potrebbe scaturire dal popolo che vede davanti a sé una dittatura senza possibilità di scegliere il proprio futuro.

Le reazioni a caldo

Le reazioni a caldo dopo l’annuncio del presidente del Perù Castillo non sono tardate ad arrivare. Il Presidente della Corte costituzionale peruviana Francisco Morales ha dichiarato che, quello messo in atto dal presidente, è un vero e proprio colpo di stato.

Morales ha anche precisato che a suo avviso il golpe è destinato a fallire. Ha dichiarato inoltre alla radio RPP di Lima: “le forze armate sono abilitate pertanto a ristabilire la democrazia in base alla Costituzione”.

Castillo nel suo discorso alla Nazione ha inoltre precisato: “il prossimo Parlamento che sarà eletto dovrà avere funzioni di costituente per riformare la Costituzione del Paese“. Specificando che durante periodo di transizione, l’intenzione è quella di governare “per decreto“.

Il presidente Castillo è accusato di corruzione e per due volte il leader di sinistra è stato accusato dai deputati ma, nonostante due mozioni di sfiducia, l’opposizione non è mai riuscita a raggiungere la maggioranza. Oggi era in programma il terzo Consiglio del Congresso per rimuoverlo dalla carica e questa volta le probabilità di riuscita erano, secondo le previsioni dei media molto alte.

La popolazione ha si è riversata nelle strade della capitale peruviana Lima che è già stata raggiunta e circondata dalle forze di polizia in tenuta anti sommossa, come mostrano le immagini delle emittenti locali.