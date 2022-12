Mescola limone e bicarbonato, questa combinazione vale oro in casa

Mescola limone e bicarbonato e questa combinazione naturale ti consente di pulire risparmiando tempo e denaro. Vale oro in casa.

Per pulire a fondo ogni superficie della nostra abitazione, per igienizzare, disinfettare ed eliminare incrostazioni e macchie ostinate, spesso e volentieri optiamo per l’utilizzo di prodotti chimici e detersivi, ma non sempre sono la soluzione più efficace in assoluto.

I prodotti chimici sono onerosi, possono cagionare ed allergie al sistema respiratorio, dermatiti e irritazioni cutanee, oltre al non rispetto del sistema ambientale. Quale migliore soluzione se non ricorrere ad un rimedio naturale, green ed economico? Combinare due ingredienti naturali, succo di limone e bicarbonato di sodio, può essere la migliore soluzione per pulire ed igienizzare le superfici della propria abitazione.

Miscela a base di limone e di bicarbonato di sodio: proprietà degli ingredienti

Hai mai pensato di pulire a fondo la tua abitazione ed ogni superficie ricorrendo all’utilizzo di una miscela a base di limone e di bicarbonato di sodio? Si tratta di un’ottima soluzione green ed economica. Ma quali sono le proprietà di questi ingredienti naturali?

Oltre ai suoi utilizzi in cucina, il succo di limone trova largo impiego nelle pulizie di casa. Il limone è un agrume perfetto per disinfettare ogni superficie, per eliminare i cattivi odori che si formano in cucina ed in bagno, per eliminare le incrostazioni e le macchie più ostinate. Inoltre, il succo di limone è perfetto per pulire i metalli e le pentole in acciaio, rame ed ottone. Il limone ha un potere sbiancante potentissimo, per questo può essere utilizzato per lavare il bucato e per conferire un effetto brillante alle stoviglie.

Il bicarbonato di sodio è un altro ingrediente naturale che trova impiego nelle faccende quotidiane nel giardinaggio. È possibile utilizzarlo puro o scegliere formulazioni che contengano una % di questa sostanza naturale. Il bicarbonato trova impiego nella pulizia delle pavimentazioni esterne, nell’eliminazione dei muschi e dei licheni, nel combattere di cattivi odori (fritti, aglio, cipolla, pesce, etc.), come antiruggine, per eliminare le incrostazioni, per pulire il fondo delle pentole bruciate, per sanificare, per pulire le superfici utilizzate.

Mescolando i due ingredienti naturali, il succo di limone ed il bicarbonato di sodio, è possibile unire e potenziare le proprietà disinfettanti ed igienizzanti.

Mescola limone e bicarbonato: come utilizzare questa soluzione green

Mescola i due ingredienti naturali, il succo di limone e il bicarbonato di sodio, puoi beneficiare ed utilizzare una soluzione efficace, green ed economica per pulire e disinfettare ogni superficie che utilizzi in cucina. Ad esempio, se hai un ripiano di plastica che utilizzi per tritare il prezzemolo, aglio, cipolla e carote, puoi pulirlo con una soluzione a base di limone e di bicarbonato di sodio. Oltre ad igienizzare, questo rimedio naturale ti consente di eliminare i cattivi odori.

Anche i taglieri che utilizzi per servire a tavola i salumi, i formaggi e le torte di verdura possono essere puliti a fondo impiegando la combinazione a base di limone e di bicarbonato.

Inoltre, puoi igienizzare e pulire il tavolo e puoi pulire il lavandino della cucina e del bagno, in particolare gli scarichi dove si annidano i germi, i batteri, i residui di cibo, i grassi vegetali, l’acqua della pasta e delle patate.

Il mix a base di bicarbonato di sodio e di limone è perfetto per igienizzare la frutta e la verdura: basta immergerla in una bacinella riempita con acqua, limone e bicarbonato.