Permetti ai fiori di sbocciare tutto l’anno con questi due ingredienti naturali

Servono solo due ingredienti naturali per far sbocciare i fiori tutto l’anno: i vivaisti esperti spiegano come realizzare il nutrimento.

Nutrire le piante in maniera naturale è molto importante, per questo motivo i vivaisti del settore hanno pensato di svelare questo piccolo segreto. Bastano solo due ingredienti naturali per permettere alle piante di sbocciare tutto l’anno: scopriamo insieme come fare?

Due ingredienti naturali per un nutrimento potente

L’arte del giardinaggio richiede attenzione, cura e una corretta alimentazione per le piante. Sebbene i fertilizzanti commerciali siano ampiamente disponibili, molti appassionati di giardinaggio preferiscono ricorrere a soluzioni naturali per nutrire le loro piante. Tra queste opzioni, un nutrimento fatto in casa a base di acqua, lievito e gusci di uova può offrire numerosi benefici alle piante.

Per preparare questo nutrimento, è necessario raccogliere 6 litri di acqua, lievito e gusci di uova. Iniziamo con i gusci di uova. Essi sono ricchi di calcio, un elemento essenziale per la crescita e lo sviluppo delle piante. Dopo aver consumato le uova, possiamo raccogliere i gusci, lasciarli asciugare completamente e poi sbriciolarli in piccoli pezzi.

Successivamente, riempiamo un contenitore con i 6 litri di acqua e aggiungiamo i gusci di uova sbriciolati. Lasciamo che i gusci si immergano nell’acqua per almeno 24 ore. Durante questo periodo, l’acqua assorbirà gradualmente i nutrienti presenti nei gusci di uova.

Dopo il periodo di ammollo, aggiungiamo una piccola quantità di lievito all’acqua con i gusci di uova. Il lievito contiene vitamine del gruppo B e altre sostanze nutritive che possono promuovere la crescita sana delle piante. Mescoliamo accuratamente il lievito nell’acqua fino a quando non si dissolve completamente.

A questo punto, la nostra soluzione di nutrimento per le piante a base di acqua, lievito e gusci di uova è pronta per essere utilizzata. Possiamo versarla delicatamente alla base delle piante, assicurandoci che il terreno assorba adeguatamente la soluzione. È importante evitare di inondare eccessivamente le piante, poiché un’eccessiva umidità può danneggiarle.

Benefici del nutrimento per le piante

Questo nutrimento fatto in casa fornisce diversi benefici alle piante. Innanzitutto, il calcio derivato dai gusci di uova favorisce la struttura e la resistenza delle radici e dei fusti. Aiuta anche a prevenire carenze di calcio, che possono causare deformazioni e malattie alle piante.

Inoltre, il lievito apporta sostanze nutritive che stimolano la crescita delle piante. Le vitamine del gruppo B presenti nel lievito favoriscono il metabolismo delle piante, migliorando l’assorbimento dei nutrienti e potenziando la loro salute complessiva.

Tuttavia, è importante notare che questo nutrimento fatto in casa non dovrebbe essere utilizzato come unico fertilizzante per le piante. È consigliabile alternare l’utilizzo di fertilizzanti naturali con altri metodi di nutrizione delle piante, come il compostaggio o l’uso di fertilizzanti commerciali specifici per le esigenze delle piante.

In ogni caso è bene chiedere sempre consiglio agli esperti del settore, al fine di poter dare il giusto nutrimento alle piante senza errori.