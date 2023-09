Permessi per la 104 e congedi straordinari: cosa cambia con la nuova funzionalità

By

Due recenti circolari Inps hanno diffuso la notizia di alcuni cambiamenti sul portale dell’ente che riguardano le richieste per permessi per la 104 e per i congedi straordinari. Secondo quanto riportato dall’ente è stata introdotta una nuova funzionalità e una nuova sezione dalla quale sarà possibile presentare modifiche dei dati alle domande già presentate.

Si potranno cambiare i dati lavorativi, l’indirizzo di domicilio e i dati presentati nella domanda. Si potrà effettuare una rinuncia alla domanda e poi presentarne una nuova. Il tutto disponibile online sul portale, dove si potranno in qualsiasi momento consultare tutte le informazioni legate alle domande presentate o alle rinunce effettuate. Ogni domanda o rinuncia avrà un proprio protocollo.

Inps, nuove funzionalità per chi deve richiedere permessi per la 104 o congedi straordinari

Sul portale Inps sono in arrivo novità per chi ha bisogno di fare nuove richiese o modifiche ai permessi legati alla Legge 104 e ai congedi straordinari.

Queste ultime due funzioni, che sono disponibile nello sportello telematico di Inps, sono stati integrati all’interno di una nuova funzionalità, resa disponibile recentemente, chiamata “Variazione dati domanda”.

A darne comunicazione è proprio l’ente che ha emesso due circolari distinte in cui comunica le nuove novità presenti sul portale.

La nuova funzionalità è resa disponibile accedendo al servizio “Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili medesimi”.

In questo modo il lavoratore ha la possibilità di variare i dati anche di una domanda già presentata all’Inps sempre svolgendo tutto attraverso il portale web, e sempre nel rispetto delle norme in corso.

Secondo quanto comunicato nelle circolari Inps si potranno modificare una serie di dati tra cui indirizzo del domicilio, le dichiarazioni presentate al momento della domanda e i dati lavorativi.

Sempre in questo nuovo servizio ci sarà la possibilità di rinunciare ad una domanda che si è già fatta all’ente o che si intende variare, e vi è la possibilità di presentare una nuova domanda con i dati modificati rispetto alla precedente.

Quando si potrà fare richieste e come consultare la nuova domanda

Tutte le modifiche possono essere fatte solamente per quelle domande che sono ancora in corso di fruizione nel mese in cui è stata presentata la richiesta all’Inps.

Per questo motivo il periodo che viene richiesto all’interno della domanda dovrà comprendere in parte o interamente il mese in cui è stata presentata la variazione dei dati, come riportato dalla circolare.

Qualora il periodo richiesto è al di fuori dell’asso temporale, e quindi è già passato o ancora deve iniziare non sarà possibile effettuare alcuna modifica ai propri dati o effettuare una comunicazione di variazione.

Quando verrà effettuata la rinuncia alla domanda precedente e anche nel momento in cui verrà presentata una nuova domanda, con i dati modificati, l’utente verrà rimandato ad una pagina di riepilogo in cui sono inseriti tutti i dati importanti per la richiesta appena effettuata.

Si dovrà attendere conferma di ricezione da parte del portale, e una volta ricevuta, rinuncia e domanda nuova, saranno protocollate individualmente. In ogni momento sarà possibile consultare il riepilogo sul sito e richiedere la ricevuta.