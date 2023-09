Bambino di 18 mesi trovato in fin di vita in strada, muore poco dopo in ospedale: giallo a Potogruaro

È giallo a Portogruaro, provincia di Venezia, dove un bimbo di 18 mesi è stato trovato in strada con un forte ematoma alla testa.

Portato d’urgenza in ospedale, è morto poco dopo il suo arrivo. Al momento le indagini vertono sull’ipotesi di un investimento, ma i carabinieri stanno vagliando ogni possibile scenario. Sul corpo del piccolo è stato disposto l’ esame autoptico. Nelle scorse ore la nonna e lo zio del bambino sono stati ascoltati in procura, per fornire la loro versione dei fatti.

Giallo a Portogruaro: bambino di 18 mesi trovato in fin di vita in strada

Sono in corso le indagini per chiarire cosa sia successo al piccolo B. K. – 18 mesi – arrivato all’ospedale di Portogruaro, nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 11 settembre, e morto poco dopo. Il piccolo aveva una grossa ferita alla testa e i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Come riferisce l’Ansa, una delle ipotesi a cui stanno lavorando i carabinieri è che il

piccolo si sia allontanato senza essere visto fino ad arrivare alla strada e qui possa essere stato investito da un’auto pirata. Ma non si escludono altre piste, tra cui quelle di un incidente in ambito domestico.

Sul piccolo è stato disposto l’esame autoptico, che dovrà chiarire le cause del decesso. La nonna e lo zio del bambino sono stati ascoltati per diverse ore in Procura. Sembra che i due abbiano riferito di aver adagiato il nipotino – per gioco – sul cofano di un’auto, ma il piccolo sarebbe poi caduto, battendo violentemente la testa sull’asfalto. La mamma lo avrebbe quindi accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Portogruaro, dove è morto poco dopo il suo arrivo.