Perdono subito la pazienza, sono i segni più irritabili dello zodiaco: proprio loro

Il carattere è carattere e questo è un elemento molto importante che fa parte di ognuno di noi. Tuttavia ci sono alcuni segni zodiacali più irritabili di altri. Ecco quali sono

Ognuno di noi si distingue dagli altri non solo per i tratti fisici, ma anche per il carattere che ci contraddistingue. C’è chi è più dolce, chi più paziente, chi si arrabbia subito e chi perde la pazienza come niente. Non si possono definire nemmeno difetti, ma caratteri distintivi di ogni persona. Ma lo sapete quali sono quelli più tignosi? Vediamolo insieme.

L’oroscopo quanto incide sul carattere di una persona?

C’è chi non ci crede all’oroscopo, ma alcuni studi dimostrano che vi sono dei collegamenti tra la persona e il proprio segno e ascendenti. I tratti distintivi fisici fanno parte di un’eredità genetica e qualcuno pensa che questo discorso vale anche per il carattere. Probabilmente è così, ma c’è chi sostiene che il carattere dipenda anche dal segno zodiacale.

Sono proprio gli astrologi che credono fortemente che vi siano delle forti influenze da parte dei pianeti che determinano l’indole di tutte e 12 le natalità. Ogni sfumatura del carattere quindi non dipende solamente dalle esperienze soggettive, ma anche dall’influenza delle Stelle. A tutto questo potrete non crederci, ma rende tutto il discorso molto romantico e interessante.

Fermiamoci un momento e riflettiamo. Quando conosciamo per la prima volta una persona, durante la fase di presentazione ci viene quasi naturale chiedere di quale segno si faccia parte. Infatti, da sempre si sostiene che ci si può anche non credere all’astrologia, ma ha moltissimi spunti di conversazione. Che vogliamo ammetterlo o no, parlando troveremo molte corrispondenze tra una persona e l’altra.

I segni zodiacali più romantici, è risaputo, che sono i Pesci, Cancro, Bilancia e Toro. Quelli più testardi sono invece Capricorno e Acquario, mentre quelli più intriganti e affascinanti sono i Gemelli e il Leone. Considerato tutti questi aspetti, vediamo quali sono quelli che perdono più facilmente la pazienza.

Il comportamento delle persone è dettato dall’influenza delle stelle?

Non si sa se corrisponde al vero o sono solo credenze, ma quello che ci narra l’astrologia ha qualcosa di magico. Infatti, non sono poche le persone che ogni giorno consultano il proprio segno. Il comportamento molto impulsivo e impaziente di alcuni potrebbe essere associato all’immaturità e se per alcuni è proprio così, per altri è un segno del proprio modo di essere.

Il fatto è che, se ci pensiamo bene, per una persona pacata e calma trovarsi dinnanzi ad una persona irritabile e sempre nervosa non è molto semplice. Inoltre, la maggior parte delle persone che rientrano nella categoria di persone irritabili, molto spesso si comportano così senza nemmeno rendersene conto.

Non è raro trovare quindi personalità che trascorrono l’intera giornata a sbottare e brontolare anche per nulla e per lo più senza che sia successo nulla di grave o eclatante. Con queste persone non servirà a nulla cercare di calmarli perché è nella loro indole non farcela. Ma quali sono i segni che si innervosiscono facilmente e che sono impazienti di ogni cosa?

Quali sono i segni più irritabili dello zodiaco

Secondo gli astrologi sono tre i segni più irritabili dello zodiaco. In testa troviamo l’Ariete, conosciuto come il segno zodiacale più focoso tra tutti. E’ passionale e tenace e sono tutti coloro che sono nati tra il 21 di marzo e il 19 di aprile. Costoro sono governati da Marte, che non a caso è il Dio della Guerra. Vengono persino paragonati ad una grande esplosione giusto per far capire di che pasta sono fatti.

Per loro c’è sempre un nemico pronto a dargli contro e per loro l’aggressività è all’ordine del giorno. Troviamo poi l’Acquario e rientrano quelle persone nate tra il 21 gennaio e il 19 febbraio. Stiamo parlando di personalità che voglio tutto e nell’immediato. Per loro la pazienza non esiste. Questo aspetto durerà per tutta la vita perché difficilmente riusciranno a scalzarla via e difficilmente non otterranno ciò che vogliono.

Infine, troviamo la Vergine e convivere con tali personalità è assai complicato. La Vergine è un segno saccente, meticolosa, puntigliosa, arrogante e criticona, ma sono degli ottimi alleati sia per quanto riguarda la sfera lavorativa che quella privata. Tuttavia, anche per loro avere pazienza è qualcosa di sconosciuto.