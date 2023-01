Perde le chiavi di casa e tenta di entrare dal balcone, ma precipita nel cortile: 68enne morto a Torino

Il dramma si è verificato la notte scorsa in via Breglio a Borgo Vittorio, Torino. Per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Ad allertare i soccorsi sono stati gli altri condomini, che hanno trovato il corpo senza vita del vicino di casa. Trasferito d’urgenza all’ospedale San Giovanni Bosco, il 68enne è deceduto per le gravi ferite riportate nell’impatto con il suolo. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione Barriera di Milano, che indagano sull’accaduto. L’ipotesi della tragica fatalità sembra essere quella più accreditata.

Dimentica le chiavi di casa e tenta di entrare dal balcone

Ha smarrito le chiavi di casa, o forse era uscito senza portarle con sé, ma quando se ne è reso conto era ormai tardi. Così ha deciso di provare ad arrampicarsi, passando dal balcone del vicino. Una decisione che è costata la vita a un 68enne di Torino, Sergio Bauce, morto la scorsa notte.

Il dramma si è verificato in un condominio di via Breglio a Borgo Vittorio. L’uomo, una volta tornato a casa, si è accorto di non avere le chiavi. Così ha deciso di entrare da un balcone, passando da quello adiacente alla sua abitazione. Mentre stava tentando di arrampicarsi però, ha perso la presa ed è precipitato nel vuoto per diversi metri.

La corsa in ospedale e il decesso

A lanciare l’allarme sono stati gli altri condomini, allarmati dal tonfo sordo, reso ancor più udibile nel silenzio della notte. Immediatamente hanno allertato i soccorsi e un mezzo del 118 è giunto sul posto in una manciata di minuti. Il 68enne è stato quindi trasferito d’urgenza all’ospedale San Giovanni Bosco, ma i medici del nosocomio piemontese non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto: Sergio Bauce non ce l’ha fatta.

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri della stazione Barriera di Milano che stanno conducendo le indagini su quanto accaduto nel condominio.

Al momento nulla fa ipotizzare uno scenario diverso da quello della tragica fatalità, ma sono comunque in corso le indagini per appurarlo con assoluta certezza.