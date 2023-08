Perché su alcuni asciugamani ci sono delle strisce? Il motivo è importantissimo

By

Hai mai notato che su alcuni asciugamani ci sono delle strisce? Probabilmente non sai a cosa servono, ma sappi che sono essenziali per uno scopo ben preciso. Ecco qual è!

Gli asciugamani non sono tutti uguali e alcuni presentano delle strisce sul fondo. Pochi sanno a cosa servono realmente, e probabilmente anche tu non hai idea qual è il loro scopo. Come già detto, solo alcuni tipi di asciugamani presentano queste strisce, che somigliano tanto a delle rifiniture rinforzate, e da un certo punto di vista sono anche decorative.

Ma a cosa servono? Perché vengono realizzate? E come mai pochi sanno qual è l’obiettivo di queste strisce? Ecco tutto quello che devi sapere sulle strisce presenti in alcuni tipi di asciugamani!

Asciugamani morbidi e duraturi

Essenziale da tenere nel bagno, l’asciugamano è disponibile sul mercato in vari tipologie di spugne e cotoni, e anche in svariate lavorazioni. Esistono anche asciugamani che differiscono per peso e morbidezza, quindi bisogna stare attenti a quale scegliere se si vuole un prodotto morbido e soffice.

Avvolgersi in un asciugamano che sembra un abbraccio è decisamente quello che ci vuole dopo una doccia e solo i migliori sanno garantire questa caratteristica. E’ quindi fondamentale guardare la composizione durante la fase di acquisto, allo scopo di evitare fregature.

La grammatura, che indica a quanto corrisponde il peso al grammo al metro quadrato, viene espressa in GPM, ma contano molto nella scelta della tipologia giusta anche il grado di assorbimento e la resistenza. Acquistare asciugamani che in breve tempo devono essere gettati perché sono logori sicuramente non ne vale la pena.

Le strisce sugli asciugamani cosa sono

Sul mercato si trovano tipologie di asciugamani contenenti delle strisce sul fondo, vicino alla parte finale. Si tratta di strisce che formano una specie di disegno, quasi una decorazione, che li fa apparire diversi e più belli di altri modelli.

A volte queste strisce sono talmente forti che sembrano tirate, tuttavia basta lisciarle con il ferro da stiro oppure con le mani e il tessuto si appiana. Ma a cosa servono queste strisce, anzi queste finiture rinforzate che compaiono sulla parte finale dell’asciugamano, prima dell’estremità?

Sono senza dubbio un motivo di design che li rende inconfondibili, e specialmente se sono colorati li rendono ancora più particolari e accattivanti. Infatti, le strisce che sembrano un vero e proprio rinforzo costituiscono un disegno che abbellisce l’asciugamano e lo rende diverso dagli altri.

Ma a cosa servono veramente? Sono solamente una decorazione o hanno qualche funzione specifica che non conosciamo? Ecco spiegata questa curiosità!

Il rinforzo rende più resistenti gli asciugamani

Lo scopo vero e proprio di queste strisce presenti sulla parte finale degli asciugamani è, oltre a quello decorativo, di vero e proprio rinforzo, altrimenti gli asciugamani si sgretolerebbero. E’ davvero così, infatti evita che il tessuto si sgretoli e costituisce un rinforzo per il tessuto.

Questo dettaglio è importante in quanto consente agli asciugamani di avere una lunga durata. Quindi, se scegli degli asciugamani con queste strisce che fanno apparire più dura la spugna, sappi che è un vantaggio per te, che farà durare molto di più gli asciugamani.

Inoltre, le strisce permettono di piegare e riporre l’asciugamano più facilmente. Infatti, consentono di piegare meglio la spugna e di posarla alla perfezione, mantenendo le estremità equilibrate. Insomma, queste strisce come hai capito sono molto importanti, perciò se devi scegliere asciugamani resistenti opta per modelli che le presentano.

Potrai sfruttarli al meglio e per più tempo, ma avrai anche la certezza che si tratta di un prodotto di qualità. Proprio così, solo le migliori aziende realizzano questo design sugli asciugamani e quindi usano spugne di altissima qualità, per assecondare le esigenze dei consumatori e offrire loro prodotti molto resistenti nel tempo.