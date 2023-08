Perché si dice “far venire il latte alle ginocchia”? Ecco da dove nasce il proverbio

In Italia sono numerosi i proverbi che utilizziamo ogni giorno e ognuno di loro ha origini più o meno antiche. I loro significati sono sempre molto interessanti. Vediamo cosa significa dire ” far venire il latte alle ginocchia” e altre curiosità.

Vi siete mai chiesti cosa sono i proverbi? Si tratta di giudizi, norme, pensieri e consigli espressi sotto forma di similitudini e metafore. Alcuni di loro hanno origini anche molti antiche e si dice che siano perle della saggezza popolare in quanto nascono proprio dal popolo e si tramandano di generazione in generazione.

I proverbi popolari italiani, cosa sono

Il proverbio fa parte della lingua italiana e talvolta li utilizziamo senza saperne realmente il significato e soprattutto senza sapere di cosa si tratta. Infatti, possiamo dire che sono frasi costruite che poste all’interno di un discorso hanno il loro effetto. Ma vi siete mai chiesti di cosa si tratta?

Il proverbio è una breve frase i cui versi sono spesso rimati o assonati e hanno origini (talvolta) molto antiche. All’interno di questa frase troviamo una norma, un pensiero, un consiglio originata dall’esperienza di vita quotidiana. Infatti, gli argomenti principali dei proverbi sono la salute, la famiglia, la vita quotidiana ed ecco perché le loro origini solitamente sono molto antiche.

Abbiamo parlato di frasi fatte e già costruite, ma non sempre si conosce il reale significato. Pensiamoci un momento, quante volte ci aiutiamo con uno di essi per rafforzare il nostro ragionamento o discorso? Tante, ma sapete i significati di tutti?

Uno scrittore italiano, Gianni Rodari, ha definito la saggezza popolare come un bel “casino” e ne spiega anche il motivo. Analizzando tutte le volte che un proverbio viene impiegato è evidente di come lo si utilizzi per sciogliere un dilemma etico, ma ce ne avvaliamo per concludere una discussione a favore nostro. Troppo facile? Può darsi, ma è così.

Il significato di Proverbio

Diciamo che per proverbio si intende generalmente un pensiero popolare, ma il Professore Vincenzo Lambertini lo ha definito come una questione molto spinosa. Secondo l’esperto non è ancora stata trovata una vera e propria definizione di proverbio anche se in tutti questi anni sono nati dei pensieri in merito.

Tutti noi conosciamo almeno qualche proverbio, ma se vi chiedessero di definire tale concetto, sapreste spiegarlo? Sì, in questi anni sono state date varie versioni ma al momento non ne esiste una ufficiale e definitiva. Il motivo non è l’incapacità di dare una spiegazione, ma perché si tratta di un oggetto dalle mille sfaccettature e un oggetto complesso.

In conclusione possiamo dire che le spiegazioni del concetto di proverbio sono moltissime e spaziano da più argomenti e soprattutto con le caratteristiche linguistiche di ogni luogo. Di proverbi ce ne sono davvero molti proveniente dalle varie zone della Penisola e ognuno di essi ha un particolare significato che si cela all’interno. Sapete cosa vuol dire “Far venire il latte alle ginocchia“?

Cosa significa il proverbio “Far venire il latte alle ginocchia”?

Provate a pensare, quante volte avete utilizzato questo proverbio? Sapete tutti il suo vero significato? Partiamo subito con il dire che la sua origine è del centro Italia, ma il suo utilizzo si è diffuso a macchia d’olio in tutto il Paese. Parliamo di una metafora che fa riferimento alla mungitura manuale delle mucche.

Se pensiamo bene al suo vero significato, non rimane semplice immaginare la scena a livello reale, ma il proverbio viene impiegato per definire una situazione molto stressante e soprattutto noiosa. Viene associata alla mungitura perché questa pratica era di una noiosità incredibile, soprattutto perché si doveva stare in ginocchio tutto il giorno.

Sono moltissimi i modi di dire romani di questo tipo come ad esempio “Non farti infinocchiare” o ancora “Fare il giro delle sette chiese“. Questo detto è diffuso in tutta Italia, ma chi lo ha reso unico e ancora più divertente sono i romani che con il loro accento e cadenza lo hanno trasformato in qualcosa di molto colorito.

Se alle parole si unisce poi un tono scocciato e annoiato, il proverbio rende ancora di più l’idea. Nonostante la mungitura fosse una pratica molto lunga e noiosa era indispensabile di cui il contadino non poteva farne a meno. Tuttavia era così noiosa e interminabile che nasce questo proverbio che ancora oggi viene utilizzato molto spesso.