Perché mettere della carta stagnola nel telecomando: risparmi tanti soldi

Mettendo della carta stagnola nel telecomando potremmo risparmiare tanti soldi. Ecco il motivo.

Durante la nostra giornata viviamo dei momenti frenetici e spesso ci relazioniamo con delle persone che a volte non vorremmo neanche ascoltare e che ci fanno discorsi che non ci interessano.

Per questo motivo, ad un certo punto della quotidianità cerchiamo di evadere dalla realtà guardando un bel film oppure ci informiamo di quello che sta accadendo in giro per il mondo.

Carta Stagnola: ecco a cosa serve inserirla nel telecomando

Sebbene questo possiamo farlo anche navigando sul web, grazie alle numerose piattaforme di streaming che in questi ultimi anni sono emerse possiamo scegliere cosa guardare in qualsiasi momento della nostra giornata.

Per farlo, ci sediamo su di una poltrona o un divano davanti ad un televisore e ci rilassiamo magari con una bella tisana o dei popcorn o con un calice di vino oppure senza sgranocchiare nulla ma solo godendosi il momento.

Per far si che il nostro momento di relax sia perfetto troviamo la trasmissione o il film da guardare che più ci interessa e per farlo dobbiamo cambiare canale o azionare la piattaforma in nostro possesso.

Per poterlo fare dobbiamo utilizzare un telecomando e molte volte accade che proprio nel momento più bello scopriamo che questo non funziona correttamente e siamo costretti a rinunciare al nostro piano.

Uno dei motivi per cui il telecomando non risponde ai nostri segnali è la presenza di batterie scariche e quindi dobbiamo tenere sempre a portata delle nuove, ma questo non sempre accade.

Infatti, spesso, ci ritroviamo a utilizzare delle batterie di diversa marca oppure ci ritroviamo tra le mani una sola batteria nuova ed una già scarica e tentiamo di metterle entrambe all’interno del telecomando per farlo funzionare.

A volte, questo metodo funziona, ma è sconsigliato in quanto l’energia delle batterie devono essere bilanciate altrimenti dopo pochi giorni ci troveremo nuovamente nella stessa situazione.

Il metodo infallibile

Per questo motivo, si consiglia, qualora ci troviamo davanti a delle batterie scariche di inserire all’interno del telecomando un foglio di alluminio che darà alle pile più carica e duratura.

Per farlo bisogna strappare un’estremità del foglio di alluminio e adagiarlo sull’estremità positiva dove verrà posizionata la batteria, rendendolo il più piccolo possibile per poi inserire la pila al suo interno.

Il telecomando, in questo modo, durerà più a lungo e anche il nostro portafoglio ci ringrazierà in quanto avremo evitato di spendere alcuni soldi per poter farci una scorta abbondante di batterie.

Questo metodo va bene per un paio di mesi, oltre questo periodo è sconsigliabile lasciarlo all’interno del telecomando perché non ci sarebbe il bilancio giusto delle cariche positive e negative che servono per il giusto funzionamento.

Avere delle pile a portata di mano è sempre utile, ma mettendo all’interno del telecomando il foglio di alluminio queste dureranno più di quanto vivrebbero in una normale situazione senza questo metodo.

Quindi, se vogliamo risparmiare qualche euro, possiamo tentare questa soluzione e avere un telecomando sempre funzionante senza che perda la sua efficacia mentre stiamo per goderci il momento di relax quotidiano tanto atteso.