Avete capito chi è questa bellissima ragazza? I genitori sono famosi in tutta Italia

Avete capito chi è questa ragazza così bella e affascinante? Sicuramente avrete notato la somiglianza con la mamma e il papà. I suoi genitori sono famosissimi in tutta Italia.

Questa bella figlia d’arte ha dei genitori che sono conosciuti in Italia, il papà in particolare è un super vippone. Avete capito di quale famiglia stiamo parlando?

Chi è questa bellissima ragazza, figlia di due famosissimi in Italia

Il personaggio misterioso su cui vogliamo concentrarci oggi è proprio lei, questa bellissima ragazza figlia di due super Vip famosissimi in Italia. Cominciamo a dare qualche indizio sul suo conto.

Avete innanzitutto notato qualche tratto del suo viso che ha attirato la vostra attenzione? Bella come il sole, questa giovane fanciulla è nata a Città di Castello e per anni ha vissuto in una villa super lussuosa con vista lago, insieme alla sua famiglia.

Da qualche tempo è andata a convivere però con il suo storico fidanzato. Ha frequentato una scuola internazionale, la European School e i genitori hanno fatto di tutto per tenerla lontano dal mondo dei riflettori.

L’avete vista comparire però in occasione di un reality molto conosciuto, il Grande Fratello Vip, nel quale ha preso parte non come concorrente ma come ospite. Interessata alla moda, alle tendenze e al make-up, lavora sui social come testimonial di bellezza. Avete capito di chi stiamo parlando?

Chi sono i famosi genitori della bella fanciulla

Capelli lunghi, sguardo seducente dai tratti non soltanto mediterranei ma anche nordici, avete capito chi è la bella figlia d’arte? impossibile non notare la somiglianza con i famosi genitori: stiamo parlando di Stella Bossari!

La bellissima fanciulla che avete visto nella foto poco sopra è la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Sebbene per tanto tempo i genitori abbiano cercato di mantenere la vita privata della figlia lontano dai riflettori, oggi è Stella che è diventata una amante dei social.

Su Instagram è seguita da oltre 158.000 follower e sul suo profilo personale adora condividere momenti della sua vita privata, da sola o in compagnia del suo fidanzato Riccardo.

Amante dei viaggi, la vediamo spesso con il passaporto in mano ed una valigia a seguito. In giro tra Londra, la Svezia e i paesi esotici, ha solo 19 anni, Stella Bossari, ma è già una donna di mondo.

Da qualche tempo ha aperto anche un profilo su YouTube sul quale condivide la sua passione per i viaggi. L’ultimo posto del cuore visitato? L’Islanda dove ha mostrato un lato inedito di sé stessa, quello tranquillo ma al contempo avventuroso.

Stella è l’unica figlia di Daniele e Filippa, è la loro ragione di vita. Con la figlia, papà Daniele e mamma Filippa hanno un rapporto splendido. La loro bambina è la cosa più importante al mondo.

Proprio in una recente intervista, i famosi genitori hanno dichiarato che da quando Stella è andato a vivere con il suo fidanzato Riccardo, il loro rapporto si è intensificato ancora di più.

Certo, per i genitori è difficile vedere la propria bambina allontanarsi da casa ma è un percorso naturale che tutti i figli prima o poi affronteranno. Stella è una ragazza davvero bellissima.

Ha gli occhi chiari e il fascino di mamma Filippa ma il sorriso smagliante e vispo di papà Daniele. Nelle rare apparizioni pubbliche che ha fatto, l’abbiamo vista sempre sorridente insieme ai famosi genitori.

Fino a qualche tempo fa, di lei si conosceva solo il nome. La mamma e il papà hanno sempre voluto conservare intatta la sua privacy fino a quando però è apparsa al GF Vip per fare una sorpresa a Daniele, concorrente di una delle ultime edizioni.

La somiglianza di Stella con i suoi genitori è incredibile. La bella figlia d’arte è motivo di orgoglio per i due vipponi che hanno uno spettacolo di donna al loro fianco.