Dopo l’infortunio nel match di ieri contro la Lazio, Leao si è sottoposto stamattina agli esami strumentali: a rischio il derby di andata di Champions.

Apprensione in casa Milan per le condizioni di Rafael Leao. Il portoghese nella giornata di ieri, durante il match contro la Lazio – vinto per 2-0, aveva accusato un fastidio alla gamba. Nella mattinata i primi risultati degli esami strumentali: elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra.

Rafael Leao, elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra

Arrivano aggiornamento sulle condizioni di Rafael Leao. Dopo l’infortunio accusato nella giornata di ieri durante la sfida contro la Lazio, nella mattinata di oggi il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali per il fastidio accusato alla coscia destra al 10mo minuto di gioco della gara poi vinta dai rossoneri.

L’esito ha raccontato di una “elongazione del muscolo lungo adduttore“. Tradotto: la situazione verrà monitorata giorno per giorno. La mente di tutto l’ambiente è ovviamente alla gara di andata della semifinale di Champions League contro l’Inter. In tanti si stanno interrogando sul suo recupero, ma dalla società in questo momento non sono arrivate date certe sul recupero.

Vittoria di ieri dal retrogusto amaro per il Milan, che rischia di affrontare la gara più importante della stagione senza la sua stella. L’apprensione sale in queste ore nei pressi di Milanello, anche se fondamentali saranno gli approfondimenti nei prossimi giorni e le successive sedute di allenamento.

Leao all’uscita dallo stadio: “Niente di grave”

“Bene bene, nada de grave” aveva detto a Claudio Raimondi – inviato Mediaset – all’uscita dello stadio Rafael Leao. Anche Stefano Pioli nel post partita aveva risposto alle domande dei giornalisti con un certo ottimismo.

Insomma, i tifosi sperano di avere il proprio pupillo in campo contro l’Inter per l’andata del prossimo mercoledì, mentre le condizioni verranno seguite giorno per giorno fino alla vigilia per decidere se sia il caso di schierare il portoghese dal primo minuto. Le opzioni adesso per l’allenatore del Milan saranno diverse. Una potrebbe essere quella di tentare il recupero in extremis; un’altra quella di fare riposare il numero 17 per la gara di ritorno, con le varie svolte tattiche del caso nell’affrontare i rivali cittadini.

Quel che è certo è che pare sia ancora troppo presto per fare bilanci definitivi, l’evoluzione del quadro clinico sarà fondamentale. L’elongazione però non è una lesione, rischia di potersi aggravare giocandoci sopra. La storia del calciatore conta in questo caso. Il portoghese infatti non è – storicamente – quasi mai stato particolarmente soggetto a infortuni.

Molto probabilmente la decisione, se farlo scendere in campo o meno, verrà presa a pochissime ore prima del derby.