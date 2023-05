Ecco come piegare un tovagliolo di stoffa a forma di rosa nel giro di 70 secondi

Con un pizzico di manualità e fantasia, ecco come piegare un tovagliolo di stoffa a forma di rosa in soli 70 secondi.

Apparecchiare la tavola in maniera speciale e completamente diversa dal solito è possibile? In effetti sì, infatti sono tantissimi i maestri del fai da te che insegnano qualche dritta per soprendere gli ospiti. Tra le tante cose, insegnano a piegare un tovagliolo di stoffa realizzando una bellissima rosa. È difficile? Facciamo chiarezza per seguire passo dopo passo quello che c’è da fare per realizzare quanto sopra.

Fantasia per apparecchiare tavola

Quando si apparecchia tavola, spesso e volentieri si seguono le regole del bon ton e galateo. Poi c’è chi punta alla manualità preferendo creare qualcosa di nuovo e unico nel suo genere. In questo caso si possono prendere i tovaglioli di stoffa per dare loro una forma nuova da quella a farfalla sino al gatto, arrivando alla rosa.

È sempre bello vedere i commensali pronti a sedersi a tavola, osservare il tovagliolo e poi rendersi conto di quanto sia bella la sua forma. Inoltre, quando ci sono queste cose particolari che impreziosiscono la tavola tutto diventa instagrammabile.

Gli esperti del fai da te dedicano del tempo nella creazione di video che possono essere presi come esempio. Si crea qualcosa di fantastico, in pochi secondi, creando una tavola diversa dal solito. Per chi ama le rose e desidera dare un tocco romantico alla tavola, questa è la forma adatta da prendere in consideraizione.

Come piegare un tovagliolo di stoffa a forma di rosa?

Per apparecchiare una tavola a festa è necessario solamente seguire le istruzioni di un professionista. Gli esperti del fai da te si divertono ad insegnare come fare determinate cose, come per esempio realizzare delle bellissime rose piegando un tovagliolo di stoffa. Si può fare insieme ai bambini oppure da soli, per gli ospiti oppure per rendere al tavola speciale.

L’occorrente è fantasia, manualità e dei tovaglioli in stoffa da piegare.

Ci sono tutorial differenti che portano tutti allo stesso risultato finale. Nel primo caso è necessario stendere il tovagliolo sopra il tavolo per poi piegarlo a triangolo. Si parte dalla base di questo triangolo per poi fare delle pieghe man mano che si arrotola il tovagliolo, mentre si lascia un triangolo verso la fine.

Una delle due estremità che sono state create si prende e poi si arrotola il tovagliolo su se stesso. Chiudere il rotolo aiutandosi con l’estremità libera dentro il cerchietto che si è formato grazie a questo passaggio.

È il momento di appoggiare il rotolo sul tavolo e poi prendere bene le punte in fondo al triangolo, lasciate libere. Tirare verso l’esterno e capovolgere il tovagliolo: in soli 70 secondi è stata creata una rosa. Ovviamente, i tovaglioli potranno essere di tutti i colori liberando la fantasia.