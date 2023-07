Perché le cicale smettono sempre di cantare tutte insieme? La vera motivazione

Ti sei mai domandato perché le cicale smettono sempre di cantare tutte insieme? Abbiamo finalmente la risposta a questa domanda che incuriosisce tanti.

Oggi sveliamo perché le cicale smettono di cantare sempre tutte insieme. La ragione è davvero sorprendente.

Perché le cicale cantano

L’estate ha sempre la stessa colonna sonora: il canto delle cicale. Questi insetti, che vivono e ben si mimetizzano tra gli alti rami degli alberi, iniziano a far sentire la loro voce quando le giornate sono calde e le temperature esterne molto alte.

Sebbene alcuni esemplari superino i 6 centimetri di altezza, vederle è quasi impossibile, sentirle invece piuttosto semplice. Perché fatichiamo ad individuarle anche se la loro voce è così stridula? Le ragioni sono essenzialmente due.

La prima: il loro colore del tutto identico ai rami degli alberi su cui vivono, consente a questi insetti di mimetizzarsi perfettamente. La seconda: quando si accorgono della presenza dell’uomo, smettono di cantare.

A questo proposito, è necessario specificare che in realtà, tecnicamente, le cicale non cantano ma friniscono e il suono caratteristico che emettono, come spiegheremo a breve, non proviene dalla bocca.

Innanzitutto, a “cantare” sono solo gli esemplari maschi, mai le femmine. La loro voce fuoriesce da alcune sacche d’aria situate nell’addome che, attraverso delle membrane chiamate timpani, si gonfiano e sgonfiano.

Piccola curiosità: più le temperature esterne sono alte, maggiore e insistente sarà il canto delle cicale. Questa è la ragione per cui nelle ore più calde della giornata o in piena estate, il suono delle cicale è incessante.

La loro voce ha uno scopo ben preciso. Non è semplicemente il modo attraverso cui questi insetti comunicano ma anche un messaggio per le femmine. Si pensi che il suono delle cicale può essere captato a più di un chilometro di distanza.

Esso è diverso a seconda dello scopo da raggiungere: più forte se intendono marcare il territorio, più dolce se vogliono dare inizio al corteggiamento, particolarmente stridulo se sono in pericolo.

D’estate, il canto delle cicale ci tiene compagnia, poi d’improvviso questi insetti smettono di cantare tutti insieme. Come mai? Abbiamo finalmente la risposta a questa domanda.

Perché le cicale smettono sempre di cantare tutte insieme?

Le cicale senza dubbio sono tra gli insetti più rumorosi al mondo: si pensi che i suoni da essi emessi possono superare anche i 130 decibel. Per tante persone, il canto delle cicale è piacevole da ascoltare e testimonia l’inizio dell’estate e delle calde temperature.

Per altre, il frinire di questi insetti è invece insopportabile e fastidioso tanto da aspettare con ansia che essi smettano di “cantare”. A questo proposito, avete mai notato che d’improvviso le cicale smettono di cantare tutte insieme? Qual è la ragione? Oggi abbiamo la risposta a questa domanda.

Le cicale smettono di frinire quando il clima cambia e le temperature diminuiscono: al di sotto dei 22 gradi, cessano di “cantare”. Non serve a nulla cercare di spaventarle o mettere in atto strategie per allontanarle.

Solo alcuni strumenti che emettono ultrasuoni potrebbero indurre le cicale ad abbandonare i rami degli alberi per spostarsi altrove ma in generale, è quando le temperature diminuiscono che il loro frinire si esaurisce.

Per tutto l’inverno, le cicale non si faranno sentire: alla fine dell’estate, gli adulti, maschi e femmine, muoiono: saranno i cuccioli nati dalle uova nel periodo della riproduzione, a tenerci compagnia con il loro “canto” l’estate successiva.