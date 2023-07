Attilio Romita parla del Gf Vip e di Mediaset: “Mi sento un po’ offeso”

Il giornalista Attilio Romita ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, rivelando di essere un po’ offeso per il trattamento ricevuto. L’ex mezzobusto del Tg1 si riferisce alla decisione di Mediaset di escludere dai suoi programmi la maggior parte dei concorrenti della ultima edizione del Gf Vip, quella che ha scatenato le ire di Pier Silvio Berlusconi, per intenderci. Romita ne ha anche approfittato per dire la sua sulla situazione odierna in Rai.

È offeso, Attilio Romita, e non lo nasconde. Il giornalista ex volto del Tg1 ha rilasciato di recente un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, e ha parlato apertamente di quanto accaduto una volta spentisi i riflettori sull’ultima edizione del Gf Vip. Come è noto, quest’anno Pier Silvio Berlusconi è intervenuto, furioso dopo aver visto una delle puntate del reality, e ha obbligato Signorini e soci a mettere in atto cambiamenti dell’ultimo minuto, in modo da togliere buona parte del trash presente fino a quel momento. Il risultato seguente è stato che ad esclusione di pochi, nessuno dei concorrenti ha poi avuto modo di partecipare ad altre trasmissioni dell’azienda, Romita incluso.

Attilio Romita si pronuncia su Mediaset e Gf Vip

La “mannaia” di Pier Silvio Berlusconi è caduta sulle teste praticamente di tutti gli ex inquilini del Gf Vip 7, inclusa quella di Attilio Romita, tra i nomi più importanti e conosciuti della scorsa edizione, giornalista famoso per essere stato a lungo il conduttore del Tg1. Oggi, intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, il professionista si toglie qualche sassolino dalla scarpa e afferma di sentirsi offeso per come è stato trattato.

“Abbiamo saputo che Mediaset ha avuto indicazioni precise in merito a tutti i partecipanti alla scorsa edizione del Grande Fratello. Secondo l’editore sarebbero concorrenti da dimenticare o, in ogni caso, da non invitare in nessun ruolo sulle reti Mediaset. Motivo per cui credo che abbiano escluso qualsiasi nostra ipotesi di collaborazione” ha spiegato al collega il giornalista, raccontando di quanto successo dopo la fine del reality.

“Prendo atto di questo. Ma mi sento francamente un po’ offeso, perché non credo di essere mai stato maleducato all’interno della casa. E penso che, in ogni caso, questa sia stata un’edizione di grande successo” ha poi aggiunto, rivelando inoltre che si sarebbe visto bene nei panni del prossimo opinionista della trasmissione, ma di come ciò non sia stato possibile.

Romita ha quindi parlato del nuovo corso della Rai, da molti soprannominata TeleMeloni: “Fino a ieri, la sinistra aveva consensi, numeri, figure apicali e redazioni sotto controllo. Per cui, chi non era di sinistra, me compreso, era sempre in attesa del prossimo agguato. Adesso c’è stato il cambio di paradigma: è arrivato il centrodestra e ha pensato che fosse il suo turno. Perché non avrebbe dovuto farlo?”.

Chi è Attilio Romita, il giornalista concorrente del Gf Vip 7

Per chi ha superato gli “anta“, Attilio Romita non è certo un volto nuovo, in quanto per molti anni è stato uno dei conduttori non solo del Tg1 ma anche del Tg2. Nato nel 1953 a Bari, dopo il liceo classico si è laureato in Giurisprudenza, ma ha deciso di seguire la sua vocazione per il giornalismo, ottenendo un contratto da praticante professionista nel 1979.

La sua collaborazione con la Rai inizia nel 1995, quando sostituisce al Tg2 Adele Ammendola, in maternità, per poi passare al Tg1 in vece di Lilli Gruber candidata al Parlamento Europeo. Negli anni più recenti ha poi lavorato per il Tgr Puglia in qualità di direttore e per TeleNorba, storica emittente pugliese, prima di andare definitivamente in pensione.

Romita è stato sposato una prima volta con Angela, dalla quale ha avuto l’unica figlia Alessia, oggi impiegata presso la Tempo, e ora è in procinto di convolare a nozze nuovamente con Mimma Fusco, sua compagna dal 2016.

“Nella vita ho fatto tante cose, sono appassionato di sport. Sono stato campione nazionale di pattinaggio artistico. Non mi mancano i difetti. Sono vanitoso. Quando ero giovane tentavo di essere un seduttore. Per il Grande Fratello è una scommessa. Non vedo l’ora di farvi scoprire chi c’è dietro questo giornalista” aveva detto di sé nella clip di presentazione del Gf Vip.