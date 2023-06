Oltre 29mila posti disponibili per la scuola con il bando di sostegno Tfa

Sono oltre 29mila i posti messi a disposizione con il bando di sostegno Tfa, questi posti permetteranno la specializzazione dei docenti di sostegno. Rispetto allo scorso anno scolastico ci sono circa 3mila posti in più.

La comunicazione è arrivata dal Ministero dell’Università e della Ricerca ed il decreto è stato approvato dalla Ministra Anna Maria Bernini, pronti perciò i nuovi percorsi di specializzazione che riguarderanno in particolare le scuole dell’infanzia. Le prove preselettive avranno inizio a luglio, il 35% dei posti sarà destinato ai docenti che hanno effettuato almeno 36 mesi di servizio sul sostegno negli ultimi anni, per loro sarà necessario svolgere solo una prova scritta.

L’apertura del bando permetterà agli insegnanti di candidarsi ad uno dei percorsi formativi che ha lo scopo di specializzarli alle attività di sostegno per le scuole di ogni grado ma in particolare per quelle dell’infanzia presenti sul territorio italiano.

Il bando prevede che ci saranno più di 29mila posti disponibili, per l’esattezza saranno 29061 circa più di 3mila rispetto all’anno scolastico scorso.

È stata però introdotta una novità chiamata “dell’ottavo ciclo” ossia ci sarà una riserva della quota pari al 35% che sarà destinata ai docenti che hanno almeno 36 mesi di servizio sul sostegno negli ultimi cinque anni.

Per loro sarà possibile l’ammissione diretta con una prova scritta. Per tutti gli altri invece sarà necessario intraprendere un percorso preselettivo che prevede una o più prove scritte, ed una prova orale.

Le prove si svolgeranno in diverse giornate dal 04 luglio al 07 luglio, e saranno così suddivise: il 4 luglio ci sarà la prova per la scuola dell’infanzia, il 5 luglio invece ci sarà la prova per la scuola primaria, mentre il 6 luglio ci sarà la prova per la scuola secondaria di I grado e il 7 luglio ci sarà invece la prova per la scuola secondaria di II grado.

I requisiti necessari per accedere al bando

Come per ogni bando c’è la necessità di rispettare determinati requisiti per poter accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno, i requisiti variano in base al tipo di grado di scuola a cui si punta.

Per la scuola dell’infanzia e per la primaria sarà necessario che i docenti posseggano un titolo di abilitazione all’insegnamento che è stato conseguito con corsi di laurea in scienze della formazione. In alternativa si potrà avere un diploma magistrale conseguito in indirizzo psicopedagogico.

Per la scuola prima di primo e secondo grado invece sarà necessario avere un’abilitazione specifica sulla classe di concorso. In alternativa sarà necessario avere o una laurea magistrale o a ciclo unico, in più sarà necessario avere 24 CFU/CFA oppure un’abilitazione per altra classe di concorso o grado di istruzione.