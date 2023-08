Perché i medici hanno il camice di colore verde? Il motivo non è affatto casuale

Sai perché i medici indossano un camice di colore verde, soprattutto se si trovano in sala operatoria? Il perché stiamo per svelartelo di seguito.

Se hai guardato una serie tv ambientata in ospedale oppure ne hai frequentato qualcuno di recente, probabilmente ci hai fatto caso: i medici indossano un camice di colore verde.

Medici con il camice verde: il perché di questa scelta

Se hai frequentato un ospedale di recente oppure hai guardato una serie tv medical, ambientata in ospedale, probabilmente avrai fatto caso al colore verde del camice dei medici. Il camice verde viene indossato dai medici soprattutto nelle sale operatorie e, la scelta di un colore del genere, non è assolutamente casuale.

Il colore verde può assumere diversi significati. Ad esempio, il colore verde viene spesso associato all’ambiente e alla natura, incarnando valori quali freschezza, rigenerazione e rinascita. Del resto è il colore del fogliame degli alberi in primavera e dei prati.

Tra le altre associazioni, il verde viene collegato alla giovinezza e alla freschezza, nonché alla vitalità, oltre che all’energia positiva. In alcune culture, il verde viene associato alla ricchezza, al denaro e alla prosperità. Nel cristianesimo il verde è spesso associato al periodo di tempo liturgico comune oltre che alla speranza cristiana.

Ci sono altre caratteristiche, però, che hanno fatto sì che il verde venisse scelto come il colore del camice dei medici. Vediamoli di seguito.

Il motivo

Fino al 1914 tutti i dottori erano soliti indossare camici di colore bianco. Ciò andò avanti fino a quando un medico affermò che per migliorare le loro performance, soprattutto in sala operatoria, avrebbero dovuto indossare dei camici di colore verde oppure azzurro. Tale affermazione aveva un fondamento scientifico ovvero il trattato di Johann Wolfgang von Goethe Teoria dei colori.

Nel libro viene descritta la ruota dei colori. Ciascuna cromia è stata disposta su questa ruota in modo ragionato. In pratica, due colori che si trovano in posizioni diametralmente opposte darebbero risposte opposte ai recettori degli occhi. Il verde si trova sulla ruota dei colori in opposizione al rosso.

Ne consegue che, un camice di colore verde può facilitare l’individuazione di diverse tonalità del rosso, colore del sangue e dei tessuti umani. In contrapposizione, invece, il colore bianco non dava la giusta visione, anzi, abbagliava. Il colore verde in sala operatoria, dunque, potrebbe facilitare i medici nelle operazioni aiutandoli a rimanere focalizzati e centrati.

A ciò si aggiunge il fatto che il verde viene considerato come un colore rassicurante, questione fondamentale per il paziente. Tant’è che, spesso, anche le pareti delle sale operatorie o delle corsie d’ospedale sono tinteggiate di questa tonalità. Il verde, poi, si collegato alla salute e al benessere. Essendo, poi, un colore bilanciato simboleggia equilibrio ed armonia.