Un medico su quattro usa gli algoritmi dell’IA per le diagnosi

Secondo l’Osservatorio sulla Sanità digitale del Politecnico di Milano, un medico su quattro si cimenta nell’uso dell’IA per elaborare diagnosi.

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo medico come mai prima d’ora.

Gli algoritmi sempre più sofisticati stanno diventando dei veri e propri assistenti per i medici nella diagnosi di malattie, creando un nuovo universo di possibilità che sembrava fantascienza solo qualche anno fa.

In questo articolo esploreremo quanti medici utilizzano l’intelligenza artificiale per le diagnosi, secondo quanto riportato da un articolo pubblicato da IlSole24Ore, analizzandone anche i relativi vantaggi in termini di precisione e tempestività delle terapie proposte.

L’intelligenza artificiale in campo medico

L’intelligenza artificiale è stata introdotta nel campo medico per supportare i medici nella diagnosi di malattie e nella definizione delle terapie più appropriate.

Grazie all’IA, è possibile analizzare grandi quantità di dati in modo rapido ed efficace, individuando pattern e correlazioni che sarebbero altrimenti difficili da rilevare.

I vantaggi dell’utilizzo dell’IA in medicina sono innegabili: la precisione delle diagnosi migliora notevolmente grazie alla possibilità di esaminare un numero maggiore di variabili che possono influire sulla salute del paziente.

L’utilizzo dei software di intelligenza artificiale permette una tempestività nell’individuazione della patologia, riducendo il rischio che possa aggravarsi.

Gli algoritmi utilizzati dall’IA si basano su tecniche matematiche avanzate come l’apprendimento automatico (machine learning) o la deep learning.

Ciò significa che questi programmi sono in grado di apprendere dai dati con cui lavorano e migliorare continuamente le loro prestazioni.

Tuttavia, nonostante tutti questi benefici, gli esperti concordano sul fatto che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale deve essere sempre accompagnato dal giudizio clinico del medico specialista.

L’importanza della relazione tra il paziente e il professionista sanitario rimane fondamentale per garantire una corretta valutazione dei sintomi e la scelta della terapia più idonea alle esigenze individuali del paziente.

I vantaggi dell’intelligenza artificiale per i medici

L’intelligenza artificiale ha portato una vera rivoluzione nel campo della medicina.

Grazie ai nuovi algoritmi e alle tecnologie avanzate, i medici hanno la possibilità di accedere ad un enorme quantitativo di dati che possono essere utilizzati per prevenire e curare le malattie.

Uno dei principali vantaggi dell’uso dell’IA nel campo medico è la capacità di elaborare grandi quantità di informazioni in pochissimo tempo.

Questo significa che i medici sono in grado di effettuare diagnosi più precise e veloci, riducendo così il rischio di errori o ritardi nella presa in carico del paziente.

L’intelligenza artificiale può aiutare a personalizzare i trattamenti per ogni paziente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche individuali come età, sesso e condizioni fisiche.

In questo modo si aumenta l’efficacia del trattamento e si riducono gli effetti collaterali.

Un altro vantaggio importante dell’utilizzo dell’IA è la possibilità di monitorare costantemente lo stato dei pazienti anche a distanza attraverso dispositivi mobili o sensori indossabili. Questo permette ai medici di intervenire tempestivamente in caso di emergenza o variazioni nei parametri vitali del paziente.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale consente agli operatori sanitari di avere sempre accesso alle ultime novità scientifiche ed evidenze cliniche.

Ciò è fattibile, grazie alla condivisione rapida ed efficace delle informazioni tra professionisti della salute provenienti da tutto il mondo.

Un medico su quattro usa l’IA per le diagnosi

Il campo medico sta diventando sempre più accattivante per l’intelligenza artificiale.

Si stanno già osservando le prime implementazioni, come la produzione dei primi farmaci creati esclusivamente con tecnologie di intelligenza artificiale.

Diverse soluzioni sono già utilizzate per effettuare monitoraggi, prevenzione e diagnosi più accurate, come indicato dall’articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore.

Secondo l’Osservatorio sulla Sanità digitale del Politecnico di Milano, quasi il 30% delle strutture sanitarie è attualmente impegnato in sperimentazioni con strumenti in grado di analizzare immagini e segnali.

Ciò avviene al fine di migliorare la diagnosi o il trattamento attraverso l’impiego di intelligenza artificiale.

Il 23% dei medici – un medico su quattro – e il 14% degli infermieri utilizzano gli strumenti basati sull’impiego di algoritmi per migliorare la precisione delle diagnosi.

Questi strumenti si applicano alle seguenti tecniche diagnostiche: Ecg, Tac, risonanze, radiografie e angiografi.

L’utilizzo di tecnologie, basate sull’analisi dei dati sanitari strutturati, sono meno diffuse.

Quelli presenti nel fascicolo sanitario elettronico per scegliere cure più precise o metodi di medicina preventiva: solo un medico su 10 li utilizza ad oggi.

Per quanto riguarda l’utilizzo di chatbot progettati per emulare la conversazione umana e fornire risposte alle domande riguardanti una determinata patologia, solo un medico su 10 ne ha fatto uso per cercare informazioni scientifiche.

Tuttavia, circa la metà dei professionisti sanitari considera questa applicazione promettente per il futuro.

In questo ambito, i pericoli maggiori potrebbero colpire i cittadini che cercano informazioni (il 52%).

Non solo: anche coloro che sono disposti ad utilizzare l’intelligenza artificiale per ottenere una diagnosi basata sui sintomi (il 32%).