Vi siete mai chiesti a cosa possa servire il gancio nel carrello della spesa? Da restare veramente senza parole.

Un oggetto di uso comune che si trova in tutti i supermercati, il carrello per fare la spesa non è solo pratico ma anche funzionale per caricare di tutti i prodotti necessari da comprare. Nel tempo le cose sono cambiate e pian piano sono stati aggiunti dei dettagli molto importanti, oltre alla moneta al fine che non venisse preso e portato a casa da chiunque durante la notte. Una vera e propria invenzione che viene in soccorso alla nostra schiena, al poter portare ogni tipo di peso e fare la spesa senza stress. Avete mai notato il gancio nel carrello della spesa? Da oggi in poi lo userete molto spesso, perché la sua funzione è veramente utile e fondamentale.

Storia del carrello della spesa, dagli anni ’20 ad oggi

Tutti noi siamo abituati ad andare al supermercato e prendere il carrello, senza pensare a chi abbia avuto questa idea così straordinaria. Per scoprirlo basta andare indietro nel tempo e conoscere Sylvan Goldman.

In uno dei suoi negozi, in un giorno qualunque, si rende conto della difficoltà che hanno le madri con bambini a trasportare tutti i prodotti e la spesa del giorno. In quel momento decide di dover fare qualcosa e l’idea avuta è stata a dir poco rivoluzionaria.

In un primo momento ha introdotto il classico cestino, ma alcune persone con bambini a seguito hanno continuato ad avere ancora dei problemi. Una notte senza far nulla ha immaginato una sedia con le ruote e dei cestini funzionali, solo da trasportare.

Il primo debutto non è stato accolto da tutti, soprattutto dagli uomini che non potevano dare l’immagine di persone deboli tanto da farsi aiutare da un carrello. Allora Goldman ha deciso di attuare una delle sue mosse di marketing, mettendo delle giovani donne a far finta di fare la spesa: una sorta di influencer del tempo.

Ecco il primo passo verso l’uso del carrello, con tutte le trasformazioni che ci sono state subito dopo. Oggi il nostro carrello è completamente diverso da quello degli anni ’20, ma è l’idea straordinaria che bisogna evidenziare perché quest’uomo ha cambiato totalmente il concetto di fare la spesa.

Gancio nei carrelli della spesa: a cosa serve?

Dopo aver capito a cosa servono le grate dei carrelli della spesa, oggi vogliamo approfondire l’utilità del gancio. Avete mai notato il gancio che rimane al di sotto del manico? Ecco, questa è una invenzione funzionale e utile per tutti.

Borse, cappotti, giacche e maglioni possono essere appesi al gancio inventato appositamente per questa occasione. Tutto questo per evitare di tenerseli addosso o in mano, tanto meno mischiarli con i prodotti che si sono appena acquistati.

Il gancio è stato studiato anche in altezza, così che le giacche più lunghe non toccassero le ruote o il pavimento.