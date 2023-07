Perché bisogna rivoltare i vestiti prima di metterli in lavatrice? Ecco il motivo

Ti sei domandato mai perché bisogna rivoltare i vestiti prima di metterli in lavatrice? Oggi scopriremo la vera ragione. Ecco il motivo per cui dovresti farlo anche tu.

Se fino ad ora hai sempre lavato i tuoi vestiti senza prima rivoltarli, hai sbagliato tutto. Ecco perché dovresti cambiare abitudine. Scopriamo la ragione per cui è importante rivoltare i capi prima di metterli in lavatrice.

Buone abitudini da adottare per un bucato perfetto

Probabilmente lo fai inconsapevolmente anche tu perché così ti hanno insegnato. O forse non ne hai mai sentito parlare prima.

Tu come lavi il bucato? I tuoi vestiti prima di infilarli in lavatrice li rivolti oppure no?

Se la risposta a quest’ultima domanda è negativa, continua la lettura perché oggi scoprirai la ragione per cui dovresti iniziare a rivoltare i vestiti prima di lavarli. Anche se fare il bucato e una delle faccende domestiche più comuni e frequenti, ci sono ancora tante persone che continuano a sbagliare.

C’è chi mette troppi vestiti insieme, chi confonde il detersivo con l’ammorbidente e chi ancora lava capi di colori e materiali differenti nello stesso lavaggio, non garantendo in questo modo una corretta pulizia degli indumenti.

L’uso improprio di detersivi ma anche dei diversi programmi di lavaggio, può portare non soltanto ad un danno del tuo elettrodomestico ma anche alla rovina dei tuoi vestiti. Ci sono delle regole d’oro che dovresti rispettare per avere un bucato impeccabile. Ecco alcuni suggerimenti che siamo sicuri ti ritorneranno senza dubbio utili:

separa i capi per colore;

scegli il ciclo di lavaggio più adeguato a seconda della tipologia del tessuto;

controlla la temperatura;

introduci in lavatrice i capi al rovescio e cioè con le cuciture verso l’esterno.

Oggi vogliamo soffermarci in particolare su quest’ultimo punto. Scopriremo la vera ragione per cui i vestiti dovrebbero essere messi al contrario in lavatrice.

Perché bisogna rivoltare i vestiti prima di metterli in lavatrice

Ti sei mai domandato perché bisogna rivoltare i vestiti prima di metterli in lavatrice?

A volte lo facciamo inconsapevolmente senza sapere la reale motivazione. Finalmente ora abbiamo una risposta. Ci sono ben quattro ragioni che dovrebbero convincerti a fare tua questa pratica.

Lavare meglio il tessuto a contatto con la pelle

Questa è una delle ragioni più importanti. Rovesciando i capi, riusciremo a lavare meglio la stoffa che quotidianamente è a contatto con la nostra pelle. Tutto il giorno i vestiti che indossiamo sono esposti al contatto con inquinamento, piccoli animali, smog e aria non sempre pulita.

Questi fattori contribuiscono a sporcare velocemente i nostri capi. Per non parlare poi di sudore e pelle morta. Insomma, si può trovare davvero di tutto sui nostri indumenti! Anche se facciamo la doccia tutti i giorni, l’interno del bucato risulta sempre sporco.

Ecco perché anche questa parte dovrebbe essere pulita con cura. Capovolgere i tuoi indumenti significa metterli a diretto contatto con acqua e sapone e dunque disinfettarli.

Non danneggiare il colore

Il colore di un vestito dice tanto della sua qualità: alcuni sono volatili e dopo un lavaggio finiscono per scolorirsi se non addirittura per andare via facilmente dal tessuto. Pensiamo per esempio ai jeans che dopo pochi lavaggi perdono il loro colore blu intenso.

Questo problema si verifica anche per i capi realizzati con tinte scure e fibre naturali. Se capovolgiamo però i nostri vestiti, proteggiamo i colori, ancor meglio se nella vaschetta del detersivo aggiungiamo poi dell’aceto bianco. Questo ingrediente è in grado infatti di fissare i colori degli indumenti in modo permanente.

Rivoltare i vestiti per preservare la qualità degli indumenti

Altra buona ragione per rovesciare i capi prima di metterli in lavatrice è questa: preservare la qualità degli indumenti. Pensiamo ad abiti con pizzi, ricami o paillettes: si tratta di materiali molto fragili che potrebbero rimanere intrappolati nel tamburo della lavatrice e rompere persino il nostro elettrodomestico.

Se rivoltiamo i vestiti, proteggiamo tutti quei dettagli dedicati che al contrario si potrebbero danneggiare. Puoi utilizzare questa tecnica anche per i capi in seta, lana o velluto che spesso presentano fibre che sporgono. Queste, a causa della velocità della centrifuga, possono strapparsi e rovinarsi in maniera permanente.

Evitare macchie di detersivi

Ecco l’ultima ragione importante per cui dovresti rivoltare i tuoi vestiti prima di metterli in lavatrice: con questa tecnica eviti che sul tessuto possano formarsi macchie di detersivi che a volte non si dissolvono correttamente.

Ora che hai scoperto la ragione per cui bisogna rivoltare i vestiti prima di metterli in lavatrice, non dovrai temere più nulla. I tuoi capi si conserveranno perfetti e intatti ancor di più se seguirai poi anche i consigli che ti abbiamo indicato poco sopra. Presta sempre attenzione alla temperatura, alle indicazioni riportate sulle etichette e alla velocità della centrifuga.