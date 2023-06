Perché Berlusconi avrà i funerali di Stato (con tanto di polemiche)

Oggi 12 giugno 2023 è deceduto Silvio Berlusconi, una figura controversa ma centrale nel dibattito politico, e non solo, italiano. In ogni caso, in queste ore incalzano le polemiche sul funerale di Stato di Silvio Berlusconi. Ecco perché gli è stato concesso.

Su Twitter il “funerale di Stato” di Berlusconi è trend topic, con innumerevoli post critici a riguardo.

In ogni caso l’esequie si svolgeranno il 14 giugno nel Duomo di Milano e quel giorno, il governo Meloni dichiarerà il lutto nazionale.

A quanto pare, la legge riconosce i funerali di Stato a chiunque abbia presieduto uno degli organi costituzionali.

A chi la legge riconosce il funerale di Stato

La morte di Silvio Berlusconi ha suscitato reazioni differenti all’interno della popolazione italiana. A partire da chi lo ricorda come un grande uomo che ha contribuito a cambiare il destino di questo paese, fino a chi, invece, ricorda l’intera storia di Berlusconi, la quale sicuramente non è stata quella di un santo.

In ogni caso, la notizia dei funerali di Stato per Berlusconi ha generato una quantità di polemiche enorme, soprattutto sui social.

In realtà, va chiarito che il funerale di Stato viene riconosciuto a chiunque abbia ricoperto la carica di presidente di uno degli organi costituzionali, anche in caso di termine del mandato.

Dunque nel caso dell’ex premier le esequie di Stato sono prassi.

Lo stesso vale per i ministri che muoiono durante il loro mandato.

Va però detto, che il Consiglio dei Ministri, attraverso una delibera, riconosce i funerali di Stato anche a:

“personalità che abbiano offerto particolari servizi alla Patria o cittadini che abbiano illustrato la Nazione, o cittadini caduti nell’adempimento del dovere o vittime di azioni terroristiche o di criminalità organizzata”.

In cosa consisterà il funerale di Berlusconi

Mercoledì 14 giugno si svolgerà, dunque, il rito funebre per l’ex premier Silvio Berlusconi.

Il funerale di Stato, celebrato al Duomo di Milano, prevede lo schieramento, attorno alla bara, di carabinieri in alta uniforme. Alla cerimonia dovrà, inoltre, essere presente una figura rappresentante il governo.

Questa sicuramente non mancherà, in quanto il Presidente Mattarella ha già confermato la sua presenza e soprattutto non mancheranno i politici che desiderano porgere l’ultimo saluto al leader di Forza Italia.

Inoltre quel giorno, la presidenza del Consiglio dei ministri dichiarerà il lutto nazionale, il quale prevederà l’innalzamento a mezz’asta di tutte le bandiere degli edifici istituzionali.

Inoltre, la camera ardente non sarà allestita presso gli studi Mediaset, come deciso in precedenza. Al contrario solo i familiari potranno recarsi a Villa San Martino, ad Arcore, per porgere l’ultimo saluto al leader.