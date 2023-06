Col trucco della civetta ti fanno spendere il doppio al supermercato: non cascarci

By

Col trucco della civetta fanno spendere il doppio al supermercato e voi ancora non lo sapete. Scopriamo di cosa si tratta e come non farci fregare!

Esistono delle vere e proprie tecniche di vendita attuate dai supermercati, per farci spendere molto più del previsto. Ecco perché spesso ci si reca lì a prendere solo due prodotti e poi si torna a casa con molte altre cose. Cerchiamo di saperne di più qui di seguito per non essere presi alla sprovvista.

Trucco della civetta

Quante volte capita di andare a fare un po’ di spesa e poi uscire dal supermercato carichi di buste piene? Pentendovi subito dopo per aver acquistato molto di più di quanto previsto.

Situazioni di questo tipo accadono e sicuramente c’è una ragione ben precisa alla base di tutto questo.

Sicuramente non siete delle persone sciocche, semplicemente sono i supermercati ad avere una tale bravura nell’escogitare i metodi più adeguati, con il fine di riuscire nel loro intento, quello di farvi spendere più soldi.

Ci riescono proprio grazie all’applicazione di determinate tecniche che adoperano nel settore vendita, così da vendere ai clienti molti più prodotti rispetto a quelli realmente necessari.

Una di queste è quella che viene definita come il trucco della civetta, che vedrete descritta in modo maggiormente approfondito in seguito.

Ora è importante mettere in rilievo il fatto che i supermercati esistono da parecchio tempo, pertanto col trascorrere degli anni sono riusciti a perfezionare i loro metodi di vendita, in una maniera sempre più positiva e proficua.

Trucco della civetta: cosa si intende e a cosa serve

Come detto, tra le tecniche attuate dai supermercati più moderni c’è sicuramente quella del loss leader, ovvero il classico prodotto civetta, ma vediamo bene di cosa si tratta, per poterlo così individuare quando andremo la prossima volta a fare la spesa al supermercato.

Quando si parla di prodotto civetta si intende esattamente un particolare prodotto che viene proposto sugli scaffali a un prezzo decisamente allettante.

Questa è una vera e propria esca per attirare la clientela verso quel preciso punto vendita, cercando così d’incrementare le vendite.

Questa tecnica promozionale descritta col termine trucco della civetta è utilizzata soprattutto dalle catene appartenenti alla grande distribuzione.

Il supermercato in questione su tali prodotti civetta, di conseguenza, potrà avere un margine di profitto minimo oppure pari a zero, ma lo scopo principale è quello di attirare i clienti al punto vendita.

Il cliente, infatti, una volta giunto al supermercato oltre al prodotto in offerta inizierà a prendere pure altre cose.

Informazioni aggiuntive: vantaggi del trucco

I prezzi vantaggiosi di tali prodotti servono anche per spingere la clientela a provare un particolare articolo o una marca specifica o, ancora, magari una nuova variante di un prodotto lanciato da poco tempo sul mercato.

In aggiunta questa tecnica promozionale del prodotto civetta si adopera per sollecitare il consumatore a comprare determinati prodotti di tipo complementare. Così da promuovere la fedeltà verso quel preciso brand.

Tale metodologia è valida solo se i guadagni che si ottengono tramite le vendite aggiuntive, riescono a compensare la diminuzione dei margini di profitto derivanti dai prodotti definiti come quelli civetta.

Sulla base di quanto detto sinora è chiaro che con questa specifica tecnica i venditori effettuano delle scelte strategiche, visto che solitamente si tratta di marchi famosi e di categorie di prodotti tra i più richiesti.

Arrivati fino a questo punto dell’articolo, avete compreso come mai spesso e volentieri arrivate nelle vostre case con le buste piene di prodotti? Ecco che è tutto merito di questo trucco.

Quindi la prossima volta che andrete al supermercato, state attenti a non cascarci!