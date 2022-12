“Per sempre con noi”, l’ultimo saluto di Mara Venier: era un uomo dal cuore grande

Mara Venier, una delle conduttrici più amate e seguite del mondo dello spettacolo italiano. Lei è molto attiva sui social, infatti, nelle scorse ore si è lasciata andare ad una confessione molto intima. Sta vivendo un momento molto difficile per via di un grave lutto: scopriamo cosa è accaduto.

Nelle scorse ore, Mara Venier ha fatto preoccupare milioni di fan dopo un post dove ha manifestato tutto il suo malessere per la perdita. La conduttrice di Domenica In, ha rivelato di star vivendo un grande dolore. Non è un periodo facile per lei, è stata anche male fisicamente: scopriamo cosa è accaduto.

Il periodo difficile di Mara Venier

Mara Venier, è una delle conduttrici più apprezzate e seguite della televisione italiana. Quest’ultimo periodo non è stato facile per lei, perché non solo ha affrontato un grave lutto, ma è stata anche male. La padrona di casa di Domenica In ha avuto una forte influenza di stagione, infatti, sul suo profilo IG, ha raccontato:

“Beccata! Raffreddore, tosse…va beh”

I fan si sono preoccupati perché molti hanno pensato che si trattasse del Covid, dato che qualche giorno fa, suo marito Nicola ha contratto una leggera forma di Coronavirus per poco tempo. Ma la Venier e l’amore della sua vita stanno bene. Anche se entrambi stanno affrontando un grande dolore.

Un loro carissimo amico se n’è andato per sempre. Stiamo parlando di Sinisa Mihajlovic. Lui è stato un calciatore e allenatore di calcio serbo, con il ruolo di centrocampista o difensore La conduttrice di Domenica In, ha scritto un messaggio dolce messaggio in memoria dell’ex calciatore. I due erano molto legati e affiatati, lo dimostra un video che Mara Venier ha pubblicato proprio nelle scorse ore: scopriamo di più.

Il grave lutto di Mara Venier

Sinisa Mihajlovic, si è spento a 53 anni dopo una grave malattia, la leucemia. La sua scomparsa ha davvero sconvolto tutti, in particolare, Mara Venier. La conduttrice e l’ex calciatore avevano un bellissimo rapporto. Lo dimostra un video che ha condiviso proprio lei sul suo profilo IG, in memoria del suo caro amico.

Nel filmato vediamo, una breve intervista di Sinisa a Domenica In n con la moglie Arianna Rapaccioni. Nella didascalia del post di iG, Mara ha scritto un dolcissimo messaggio che ha commosso tutti:

“Rimarrai sempre nel cuore di tutti noi caro Sinisa ….💔. un grande dolore …. un abbraccio ad Arianna e a tutta la famiglia ”.

In questi ultimi giorni, sono arrivate tantissime dediche e messaggi dolcissimi alla famiglia Mihajlovic e alla moglie Arianna Rapaccioni. Sinisa e sua moglie sono stati una coppia per tantissimi anni. Il dolore della scomparsa dell’ex calciatore ha travolto tutti, amici, parenti e colleghi.