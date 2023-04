Per l’incoronazione di Carlo III, il Re ha autorizzato la foto-souvenir con Harry e Meghan

Fervono i preparativi per l’incoronazione di Carlo III del 6 maggio, e per l’occasione il Re ha dato l’ok alla foto-souvenir con Harry e Meghan. Una decisione che ha spiazzato, in patria e non solo, visti i rapporti a dir poco tesi con i duchi del Sussex. Nel frattempo, il suo secondogenito ha confermato la presenza alla cerimonia durante un evento a Berlino per gli Invictus Games.

L’incoronazione di Re Carlo III si avvicina a grandi passi, mancano poco più di due settimane, e arriva oggi una notizia che ha lasciato tutti piuttosto sorpresi. Il sovrano ha infatti deciso di dare il via libera a una foto-souvenir in cui appaiono anche Harry e Meghan. E se la presenza del primo è abbastanza scontata, visto che si tratta del suo secondogenito, altrettanto non si può dire per quella dell’ex attrice, con cui i rapporti sono a dir poco gelidi.

Incoronazione del 6 maggio: Re Carlo III dà il suo consenso alla foto-souvenir con Meghan e Harry. Mossa di marketing?

Il prossimo 6 maggio a Londra, a Westminster Abbey, Carlo III verrà incoronato ufficialmente Re, alla presenza di numerose teste coronate e capi di Stato provenienti da tutto il mondo. Tra i presenti, anche il figlio secondogenito Harry, il quale prenderà parte alla cerimonia da solo, senza la moglie Meghan Markle.

L’ex attrice di Suits, infatti, stando alle dichiarazioni ufficiali, resterà a casa, in California, ad occuparsi dei due figli, Archie Harrison, che proprio quel giorno compirà gli anni, e Lilibet Diana. In molti, tuttavia, pensano che la sua sia niente più che una scusa per evitare i fischi che con molta probabilità l’accoglierebbero nel Regno Unito.

Come da tradizione, per celebrare l’importante data, in Gran Bretagna hanno iniziato a produrre gadget e souvenir dedicati al sovrano e alla consorte, Camilla, che sarà a sua volta incoronata Regina. Tra questi, anche il Coronation souvenir programme, una pubblicazione di 84 pagine che omaggia la vita del Re, costellato da numerose foto.

Una di queste raffigura Carlo seduto su una panchina di Clarence House con Camilla, scattata nel 2018 in occasione dei suoi 70 anni. alle loro spalle, i figli del Re, con le rispettive mogli e i figli di Kate Middleton e William. Ad apparire, quindi, anche Meghan.

In patria molti si sono domandati se con questo gesto il monarca abbia voluto porgere un “ramoscello d’ulivo” alla coppia, altri invece hanno pensato a un’abile mossa di marketing per vendere più souvenir. Intanto, intervenuto in collegamento durante un evento legato agli Invictus Games a Berlino, il duca di Sussex ha confermato la sua presenza all’incoronazione del 6 maggio. Da solo.

I Windsor e la rottura mediatica con i duchi del Sussex, Harry e Meghan

All’inizio del 2020, i duchi del Sussex hanno lasciato tutti a bocca aperta, quando hanno annunciato di voler lasciare i loro incarichi da “working royals” e sostenersi da soli, traslocando negli Stati Uniti. In Gran Bretagna questo loro abbandono è stato subito rinominato Megxit, facendo il verso alla più nota Brexit che proprio in quel periodo stavano vivendo.

Harry e Meghan, quindi, privati del loro titolo di cortesia di Altezze Reali, si sono trasferiti in California, patria dell’ex attrice, ma fin da subito si è intuito come questo loro esilio volontario sarebbe stato tutt’altro che sereno.

Nel 2021 hanno infatti rilasciato un’intervista “bomba” a Oprah Winfrey, in cui hanno lanciato pesanti accuse, anche di razzismo, agli altri membri dei Windsor. E non è finita qui, poiché a dicembre del 2022 hanno fatto il bis, questa volta con un documentario per Netflix, colosso dello streaming con cui nel frattempo avevano siglato un accordo milionario.

Intitolato Harry & Meghan, la docu-serie ha mostrato anche spezzoni di una lunga intervista ai due, e anche in questo caso la coppia nn si è risparmiata, sparlando anche di William e Kate, tacciandoli di freddezza e eccessivo formalismo.

Infine, nel dicembre di quest’anno, il principe inglese ha rilasciato la sua autobiografia, Spare (La Riserva), in cui ha fatto un quadro al vetriolo dei suoi parenti, raccontando addirittura di essersi azzuffato con il fratello. Tutto questo non ha fatto altro che rendere ancora più gelidi i rapporti con la Famiglia Reale.

Ciò ha inoltre portato a un crollo in picchiata del loro indice di gradimento e popolarità, e non solo in Gran Bretagna, dove poteva anche essere comprensibile, ma, con loro grande sgomento, anche negli Stati Uniti. A quanto pare gli americani si sarebbero stancati e li riterrebbero ripetitivi e noiosi. non stupisce, quindi, come probabilmente Meghan abbia preferito, in questo caso, mantenere un basso profilo, rinunciando all’incoronazione del suocero.