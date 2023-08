Per Kim Jong- Un il comportamento degli USA aumenta il rischio di guerra nucleare

Per Kim Jong-Un le esercitazioni militare congiunte tra Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti, che si stanno svolgendo nelle acque coreane, innalzano la possibilità che ci sia una guerra nucleare. Nella zona per Kim c’è la più alta concentrazione di veicoli militari al mondo.

Queste sue dichiarazioni sono state svolte durante una visita al comando della Marina del Nord Corea, in cui il leader ha esortato quest’ultimo a tenersi sempre pronto per rispondere in caso di allerta sul territorio nazionale per poter intervenire tempestivamente e schiacciare il nemico.

Kim minaccia l’eventualità di una possibile guerra nucleare

Secondo quanto riportato dalla Tass, che ha citato Kcna agenzia di stampa nordcoreana, il leader nordcoreano, Kim Jong-Un, ha fatto visita al comando della Marina del Nord Corea.

Durante la sua visita il leader ha dichiarato “Le azioni conflittuali di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud destabilizzano la regione della penisola coreana e aumentano il rischio di una guerra nucleare, anche in mare”.

Nel suo discorso ha poi affermato che qualche tempo fa i leader di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone si sono riuniti, in seguito al loro incontro hanno annunciato che avrebbero eseguito una serie di esercitazioni militari e da allora hanno iniziato a farlo.

Per il leader della Nord Corea però le azioni che stanno svolgendo sono delle “spericolate manovre di confronto delle forze ostili” tra cui quelle americane.

A causa delle loro esercitazioni militari le acque che circondano la Corea si sono trasformate nella zona al mondo con più concentrazione di veicoli militari.

Ciò rende la zona e le acque anche le più instabili e per Kim cresce anche il rischio di una guerra nucleare. Ha poi concluso il suo discorso esortando la Marina ad eseguire ogni sforzo necessario per mantenere una costante allerta sul territorio.

Ricordando al comando che deve essere pronto in ogni momento ad intervenire per schiacciare la volontà del nemico in caso di circostanze impreviste.

Cosa sta succedendo in Corea

Dall’inizio di quest’anno la situazione in Corea è particolarmente tesa dal momento che il leader del Nord Corea ha deciso di intensificare le sue esercitazioni militari. Nell’ultimo anno sono stati lanciati diversi missili balistici che hanno attraversato il mare del Giappone.

Non solo, il Nord Corea ha anche tentato di lanciare in orbita un satellite spia. Più volte le altre nazioni, tra cui Stati Uniti, Giappone e Sud Corea hanno chiesto al Nord Corea di interrompere non solo il lancio di missili ma anche di non effettuare più lanci di satelliti spia.

Richieste ignorate che hanno lasciato pensare ad una possibile minaccia del Nord Corea. Dall’altra parte però ci sono Stati Uniti e Corea del Sud che da anni sono alleati e che hanno deciso negli ultimi mesi di intensificare le esercitazioni congiunte nei mari che circondano la Corea.

Azione mal vista dal leader nord coreano che ha pensato subito ad un possibile attacco congiunto verso la sua nazione e ha così più volte minacciato gli USA di interrompere le esercitazioni per non portare ad una possibile guerra.

Appello però che è stato inascoltato e c’è stato appunto l’incontro tra Stati Uniti, Giappone e Sud Corea che hanno deciso di dare vita ad una collaborazione e a una serie di esercitazioni congiunte.

Oggi arriva l’ennesima minaccia avanzata dal leader nordcoreano, che si aggiunge alle precedenti, e che non fa altro che scaldare ancora di più gli animi.