Bonifici istantanei, cambia tutto: le novità

Con le modifiche apportate dall’Unione Europea sono state introdotte interessanti novità in merito ai bonifici istantanei. Ecco cosa cambia.

Con il voto favorevole del Parlamento europeo i bonifici istantanei non dovranno prevedere l’applicazione di costi aggiuntivi rispetto ai tradizionali bonifici. La modifica rientra nel generale progetto di riforma dei pagamenti digitali a cui starebbe lavorando l’Europa. Si punta a stimolare gli accrediti istantanei all’interno dell’area Sepa: si tratta di operazioni veloci che comportano il sostenimento di costi esosi. Per questo, fino ad oggi i bonifici istantanei non sono stati diffusissimi. Gli intermediari bancari applicano commissioni ai correntisti e non tutti offrono questo servizio. Cosa cambia adesso con il voto favorevole del parlamento dell’Ue in merito ai bonifici istantanei? Facciamo chiarezza.

Bonifici istantanei: cosa sono e come funzionano?

I bonifici istantanei sono uno strumento di pagamento introdotto dall’anno 2017 e si distingue dal bonifico tradizionale per la velocità con cui viene trasferito il denaro. Se con il bonifico tradizionale sono necessari tre giorni per giungere al completamento dell’operazione di trasferimento dei soldi, con il bonifico istantaneo il trasferimento della somma avviene in tempo reale e l’operazione si conclude entro pochissimi secondi.

L’importo massimo che può essere trasferito mediante il bonifico istantaneo è pari a 100mila euro, ma ogni banca può fissare una propria soglia. Questo servizio offerto dalle banche è utilizzabile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Vista la velocità con cui si conclude l’operazione ed il trasferimento di denaro, bisogna tenere conto del fatto che il pagamento non può essere revocato.

Bonifico istantaneo, quanto costa?

Come anticipato questo strumento di pagamento istantaneo non è offerto da tutte le banche, ma solo da determinati intermediari bancari che applicano oneri piuttosto esosi. Banca Sella applica un costo di 2,30 euro per eseguire un bonifico istantaneo, mentre Intesa San Paolo applica un costo di 1,60 euro. in alcuni casi i bonifici istantanei prevedono l’applicazione di un costo massimo che può arrivare fino a 25 euro.

Cosa è cambiato?

Con il voto favorevole del Parlamento UE è stato deciso che i bonifici istantanei non dovranno prevedere l’applicazione di oneri aggiuntivi rispetto ai bonifici tradizionali. In questo modo, l’UE punta a stimolare l’adozione dei pagamenti istantanei. Anche le stesse banche dovranno offrire questo servizio senza alcuna distinzione rispetto ai bonifici tradizionali. Con questa novità prevista dal Parlamento europeo i bonifici istantanei saranno disponibili finalmente in tutte le banche dell’area SEPA, che applicheranno le stesse condizioni previste per i bonifici tradizionali.

Quali sono i vantaggi dei bonifici istantanei?

La spinta verso l’utilizzo dei bonifici istantanei consentirà ai correntisti di beneficiare dei vantaggi che vantano questi strumenti di pagamento. I bonifici istantanei consentono al correntista di concludere l’operazione di accredito in pochi secondi. Inoltre, questo strumento di pagamento è sempre disponibile, 24 ore su 24 e 7 giorni su sette.