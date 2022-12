Pensioni raddoppiate a marzo e aprile ma solo per queste categorie: ecco quali

Ecco quali sono i pensionati che vedranno aumentare le loro pensioni nei mesi di marzo e di aprile. Nessuno se lo aspettava.

Facciamo il punto della situazione sulle pensioni previste per i mesi di marzo e di aprile. Accederanno a un grosso aumento soltanto determinate categorie.

Cambia la riforma delle pensioni del 2023

Il Governo di Giorgia Meloni sta lavorando per fare in modo che i pensionati possano ricevere delle maggiorazioni a partire dal mese di gennaio 2023. Sul tavolo ci sono numerosi emendamenti, molti dei quali sono già stati firmati e quindi confermati.

Altri, invece, devono ancora essere ufficializzati e lo faranno soltanto verso la fine di questo mese di dicembre. Attualmente è in corso una vera e propria riforma profonda delle pensioni, visto che le circostanze che si sono presentate in questi tempi non hanno fatto altro che agevolarla.

Stiamo parlando della pandemia e della guerra in Europa. Si tratta di due scenari che fino a qualche anno fa non avremmo mai previsto, eppure si sono presentati e hanno cambiato radicalmente la nostra società.

Quando le restrizioni hanno iniziato ad allentarsi, gli italiani pensavano che l’economia del Paese sarebbe avanzata. Invece non è stato così e a peggiorare le cose ci ha pensato lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, che ha avuto delle ripercussioni impensabili sul nostro Paese.

Lo scontro europeo ha impedito all’Italia, e a molti altri Stati, di attingere alle risorse naturali che fino a poco tempo prima aveva a disposizione. Gli italiani hanno visto aumentare esponenzialmente i costi di tutto: dei generi alimentari, dei prodotti per la cura della casa e della persona e anche del carburante per i mezzo di trasporto.

Ora è importante che lo Stato sostenga le famiglie italiane, specialmente quelle che si trovano più in difficoltà. Una delle soluzioni del Governo sta nell’aumento delle pensioni, una soluzione che fa sicuramente piacere a tantissimi italiani, specialmente quelli più in difficoltà.

Ecco chi le vedrà aumentare

Non tutti ne sono a conoscenza, ma determinati pensionati avranno il piacere di vedere aumentare l’importo delle pensioni. La ragione è, come vi abbiamo spiegato, l’adeguamento dell’ammontare pensionistico per via dell’inflazione.

Ma quali sono questi pensionati che potranno usufruire di maggiori fondi pensionistici? Purtroppo non si tratta di tutti. Ci sono pensionati che vedranno aumentare la propria pensione soprattutto nel mese di marzo e in quello di aprile.

In particolare, ci riferiamo a coloro che percepiscono pensioni uguali o maggiori di 4 volte il trattamento minimo. Saranno quelli che ricevono dai 2.101 euro in su a percepire le più grandi maggiorazioni sulla nuova pensione 2023.

Questo perché i loro cedolini aumenteranno del 7,3%. A stabilirlo il Ministro Giorgetti, con tutta la sua squadra, che ha firmato l’emendamento lo scorso 9 di novembre.

Se coloro che percepiscono più di 2.101 riceveranno le loro maggiorazioni soltanto a partire dal mese di marzo e di quello di aprile, i pensionati che ricevono meno di quella cifra potrebbero notare benefici già dal mese di gennaio 2023.