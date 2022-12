Milano: 40enne stuprata mentre faceva jogging

By

Una donna è stata stuprata oggi pomeriggio a Milano mentre faceva jogging e subito ha denunciato il fatto ai Carabinieri.

La violenza è avvenuta in un boschetto fuori città, nei pressi di Cascina Nesporedo. Ancora da identificare l’aggressore.

Donna violentata a Milano

Una donna di 40 anni è stata violentata oggi pomeriggio a Milano mentre stava facendo jogging in un boschetto poco fuori dal centro cittadino. Ad aggredirla è stato un uomo che in seguito si è subito dato alla fuga e le forze dell’ordine sono ancora sulle sue tracce.

La violenza si è verificata nel primo pomeriggio, difatti la chiamata è giunta al commissariato di zona intorno alle 14.45 appena l’uomo si è allontanato. Subito le forze dell’ordine sono giunte sul luogo ma dello stupratore non c’era traccia.

La donna è stata soccorsa e portata all’ospedale Mangiagalli di Milano, dove è sotto osservazione. Tuttavia è in condizioni stabili e seppure fortemente scioccata è riuscita a raccontare la sua versione dei fatti agli inquirenti.

La dinamica

Al momento la 40enne è ricoverata in codice giallo e dalla sua versione è risultato che l’aggressione è avvenuta da parte di un uomo che l’avrebbe bloccata alle spalle e trascinata all’interno di una zona boschiva, in un’area appartata.

Qui l’avrebbe bloccata costretta ad avere un rapporto sessuale completo per poi abbandonarla sul posto e fuggire. Sul posto sono giunti gli agenti del nucleo investigativo di Milano e della compagnia di San Donato, a lavoro per ricostruire la vicenda.

Sembra che non ci sia stato alcun testimone né telecamera di sorveglianza che possa aiutare a capire con certezza quanto accaduto e quindi per adesso si indaga contro ignoti e forse si avranno maggiori risposte dagli esami a cui al donna verrà sottoposta in ospedale.

I carabinieri stanno battendo la zona attorno al luogo in cui si sarebbe consumata la violenza in cerca di elementi utili per le indagini.

Violenze passate

Non è inusuale sentir parlare di aggressioni di questo tipo, infatti il 7 dicembre scorso una donna di 37 anni, di origini marocchine, aveva denunciato lo stupro in un’abitazione in zona Navigli a Milano.

Ancora, il 18 novembre una ragazza di 19 anni ha denunciato di essere stata stuprata in una discoteca al Corvetto, in un lasso di tempo in cui le amiche che erano con lei nel locale l’hanno persa di vista.